deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

¡Es BELLÍSIMO! Cruz Azul confirma cambio en su uniforme de local vs Juárez

Cruz Azul tendrá un cambio en su uniforme de local que usará para el partido ante Juárez de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

uniforme Cruz Azul Romero Paradela
Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

El conjunto de Cruz Azul confirmó a través de sus redes sociales un ligero pero notable cambio en uniforme de local para el partido ante Juárez de la Jornada 9 del Apertura 2025.

El equipo Celeste tendrá un nuevo diseño para los números de los dorsales de los futbolistas. En las fotos que compartieron en redes sociales, se aprecia que el diseño es blanco con un estampado distinto pues tiene una mascara, maracas, un tren, cruces y diferentes patrones inspirados en la cultura mexicana.

En la parte de abajo, tiene dos Lines que cruzan un pedazo del número, una verde y una roja y un tipo sello verde con el escudo de Cruz Azul y la frase “Número oficial 2025-2026".

El equipo detalló que es un diseño que refleja lo que es el club y que si algún aficionado lo quiere tener, lo podrá adquirir en la tienda oficial ubicada en la explanada del Estadio.

“Un diseño que refleja lo que somos: Orgullo que nos une. Si quieres tenerlo contigo, podrás adquirirlo en la Tienda Oficial, ubicada en la explanada del estadio”.

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy viernes 19 de septiembre del 2025

La sorpresa para los que vayan al estadio Olímpico Universitario para el Cruz Azul vs Juárez

De igual forma, para todos los aficionados que asistan al estadio para el juego, habrá un vaso de edición especial con un diseño del mes patrio.

El vaso tiene detalles, verdes con rojo y blanco. Aparece Blue con bigote y el escudo de Cruz Azul acompañado de un patrón llamativo. Por lo que, los celestes que se den cita en el Estadio Olímpico Universitario, podrán tener el diseño.

Así llegan Cruz Azul y Juárez

El encuentro entre Cruz Azul vs Juárez comienza en punto de las 19 horas tiempo del centro de México de este viernes 19 de septiembre del 2025. Los celestes llegan invictos y con una racha de seis victorias de forma consecutiva, ubicados en el segundo lugar de la tabla con 20 puntos. Mientras que, el equipo de la frontera llega en el noveno lugar con 12 puntos, con una racha de cuatro juegos sin perder con tres victorias y un empate.

Cruz Azul
FC Juárez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×