¡Es BELLÍSIMO! Cruz Azul confirma cambio en su uniforme de local vs Juárez

El conjunto de Cruz Azul confirmó a través de sus redes sociales un ligero pero notable cambio en uniforme de local para el partido ante Juárez de la Jornada 9 del Apertura 2025.

El equipo Celeste tendrá un nuevo diseño para los números de los dorsales de los futbolistas. En las fotos que compartieron en redes sociales, se aprecia que el diseño es blanco con un estampado distinto pues tiene una mascara, maracas, un tren, cruces y diferentes patrones inspirados en la cultura mexicana.

En la parte de abajo, tiene dos Lines que cruzan un pedazo del número, una verde y una roja y un tipo sello verde con el escudo de Cruz Azul y la frase “Número oficial 2025-2026".

✨ Una edición que lleva nuestra esencia. Nuestros jugadores saldrán a la cancha con números edición especial, inspirados en la cultura mexicana y en el orgullo de ser #AzulDePorVida Un diseño que refleja lo que somos: Orgullo que nos une. 🔵🇲🇽 👕 Si quieres tenerlo contigo,… pic.twitter.com/KX1Mf40aoz — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 18, 2025

El equipo detalló que es un diseño que refleja lo que es el club y que si algún aficionado lo quiere tener, lo podrá adquirir en la tienda oficial ubicada en la explanada del Estadio.

“Un diseño que refleja lo que somos: Orgullo que nos une. Si quieres tenerlo contigo, podrás adquirirlo en la Tienda Oficial, ubicada en la explanada del estadio”.

Mañana podrán encontrar el vaso y número edición especial. 💙🚂 Porque somos orgullosamente mexicanos, orgullosamente Azules. 🇲🇽 Lleguen temprano para ser parte de los 2000 participantes en el juego de la lotería. 👀 ¡No se lo pueden perder! pic.twitter.com/BMhAFWDpA9 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 19, 2025

La sorpresa para los que vayan al estadio Olímpico Universitario para el Cruz Azul vs Juárez

De igual forma, para todos los aficionados que asistan al estadio para el juego, habrá un vaso de edición especial con un diseño del mes patrio.

El vaso tiene detalles, verdes con rojo y blanco. Aparece Blue con bigote y el escudo de Cruz Azul acompañado de un patrón llamativo. Por lo que, los celestes que se den cita en el Estadio Olímpico Universitario, podrán tener el diseño.

¿Viernes de Cruz Azul? 👀



SÍIII. ES VIERNES DE LA MÁQUINA CEMENTERA. 💙🚂



TODOS JUNTOS HOY. VAMOS POR LOS TRES PUNTOS EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO.



🎟️ https://t.co/lzocD5I6Gc pic.twitter.com/OqqIBPO3t6 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 19, 2025

Así llegan Cruz Azul y Juárez

El encuentro entre Cruz Azul vs Juárez comienza en punto de las 19 horas tiempo del centro de México de este viernes 19 de septiembre del 2025. Los celestes llegan invictos y con una racha de seis victorias de forma consecutiva, ubicados en el segundo lugar de la tabla con 20 puntos. Mientras que, el equipo de la frontera llega en el noveno lugar con 12 puntos, con una racha de cuatro juegos sin perder con tres victorias y un empate.