Los partidos de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy viernes 19 de septiembre del 2025

La Liga BBVA MX comienza la actividad de la Jornada 9 del Apertura 2025 este viernes 19 de septiembre con cuatro encuentros que prometen grandes emociones.

Los partidos que se disputan hoy son:



Cruz Azul vs Juárez.

Necaxa vs Puebla.

Mazatlán vs Atlas

Tijuana vs León.

Necaxa vs Puebla y Mazatlán vs Atlas EN VIVO, Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El primer partido de la Jornada 9: Necaxa vs Puebla

El primer juego de la fecha es el Necaxa vs Puebla se disputará en el Estadio Victoria en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México. Partido clave para dos equipos que se encuentran en los últimos lugares de la tabla, por lo que sumar de tres es vital.

El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Diete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes .

¿Por qué Cruz Azul juega en viernes vs Juárez?

Cruz Azul se vio obligado a iniciar con la actividad de la Jornada 9 para poder disputar el encuentro ante Juárez en el Estadio Olímpico Universitario de local, pues Pumas también juega de local y lo hará el sábado 20 de septiembre, por lo que los dos equipos no podían tener actividad deportiva en el mismo día.

El encuentro entre Cruz Azul vs Juárez comienza en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Los celestes llegan invictos con seis victorias de forma consecutiva, ubicados en el segundo lugar de la tabla. Mientras que, el equipo de la frontera llega en el noveno lugar con 12 puntos, cuatro juegos sin perder con tres victorias y un empate.

Doble cartelera Viernes Botanero: Mazatlán vs Atlas

La actividad del viernes son termina pues al finalizar el Necaxa vs Puebla, arranca el Mazatlán vs Atlas desde el Estadio el Encanto. Dos equipos que llegan necesitados de sumar de a tres puntos pues en sus últimos cinco partidos registran tres empates y dos victorias.

Termina la actividad del día: Tijuana vs León

El último encuentro de la noche es el Tijuana vs León. El partido comienza en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México y se disputará en el Estadio Caliente.

Los Xolos llegan en el sexto lugar de la tabla con 13 puntos conseguidos y León se ubica en el décimo lugar con 11 puntos, por lo que ambos equipos quieren los tres puntos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares.