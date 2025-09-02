¡ÚLTIMA HORA! Cruz Azul confirma la gravedad de la lesión de Ángel Sepúlveda

Este lunes 1 de septiembre del 2025, el conjunto de Cruz Azul dio a conocer la gravedad de la lesión de Ángel Sepúlveda luego de salir de cambio en el partido ante Chivas del pasado sábado 30 de agosto.

El equipo reveló que tras realizarle los estudios correspondientes al jugador, se reveló que sufrió de una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo. La Máquina detalló que el delantero ya se encuentra realizando trabajos de recuperación para poder recuperarse de su lesión.

“CF Cruz Azul informa que, luego de realizar estudios de imagen al jugador Ángel Sepúlveda el cuerpo médico confirmó una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo

Actualmente el futbolista ya se encuentra realizando trabajos de recuperación con los especialistas de la Institución no obstante el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

El tiempo que estaría de baja Ángel Sepúlveda

Por la lesión de Ángel Sepúlveda, la Máquina tendrá una perdida clave para los partidos. Por su lesión, se puede perder varias fechas.

El tiempo de recuperación de una rotura miofibrilar en los isquiotibiales varia según la gravedad de la lesión, pero puede durar desde 8-10 días para una lesión leve (Grado l), de 3-4 semanas para una lesión parcial (Grado l), y de 1-3 meses o más para una rotura total (Grado |l) que puede requerir cirugía.

Cruz Azul no aclara la gravedad pero menciona que es una rotura miofibrilar y que no requiere cirugía, por lo que Ángel podría tener un tiempo de recuperación de 3 a 6 semanas.

Los partidos que se perdería Ángel Sepúlveda

Cruz Azul no contaría con Ángel Sepúlveda por lo menos para las próximas tres jornadas, dependiendo de la evolución que tenga de su lesión. El delantero se perdería la jornada 8, 9 y 10, fechas en las que se enfrentan a Pachuca, Juárez y Querétaro.