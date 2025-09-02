Nicolás Larcamón: “Cruz Azul enfrentó al mejor Chivas desde que estoy en México”

Después del triunfo como visitante y seguir sumando puntos importantes que lo mantienen en la parte alta de la tabla general, en Cruz Azul quedaron muy satisfechos por la victoria en suelo tapatío 2-1 frente a las Chivas. Tras el encuentro el director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón aseguró que el triunfo tiene un mérito especial al ser frente al mejor Rebaño que ha enfrentado desde que llegó a nuestro país.

“Sigo reafirmando lo que dije en la antesala del partido. Hoy enfrentamos a la mejor versión de Chivas desde que estoy en México; he enfrentado muchas veces a Chivas y siento que enfrenté a los mejores a ese nivel, lo destaco en verdad mucho”, señaló Larcamón en conferencia de prensa.

Te puede interesar: El terrible problema que los jugadores de Chivas tienen y ya detectó Gabriel Milito; quiere quitarlo del plantel

Resumen del partido: Puebla 2-4 Monterrey | Jornada 7 | Apertura 2025

Larcamón, de racha con Cruz Azul

Por otro lado, comentó como va afrontando el tema de la presión y la exigencia al dirigir a un equipo como Cruz Azul, escuadra con la que está teniendo una racha positiva que lo mantiene en lo más alto de la tabla general.

“Entiendo perfectamente la exigencia que hay para con un equipo como este y de alguna manera la insatisfacción propia de los resultados que viene trayendo, pero fue un rival que indudablemente planteó un partido de muchísimo protagonismo, donde por largo tiempo impuso condiciones, pero también quiero reconocer y destacar el trabajo del rival porque fue verdaderamente muy buen partido”, destacó Nicolás Larcamón.

Te puede interesar: Llegó con muchas críticas y en 60 minutos lleva más goles que Chicharito y Alan Pulido de Chivas