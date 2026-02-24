ÚLTIMA HORA: Cruz Azul confirma la muerte de El Polaco, exjugador de la Máquina Celeste

El conjunto de Cruz Azul confirmó este martes 24 de febrero del 2026, el sensible fallecimiento del ex jugador del equipo Juan Díaz López, mejor conocido como 'El Polaco'.

El club detalló que el exfutbolista 'El Polaco', fue parte importante en la inscripción del equipo en la segunda división profesional. Por lo que expresaron su más sentido pésame y desearon una pronta resignación a sus familiares y a sus amigos.

La importancia de 'El Polaco' en Cruz Azul

En la historia de la Máquina, en pocas ocasiones ha sido mencionado y destacado el nombre del futbolista 'El Polaco' pero tras su muerte, el club y el presidente del equipo han intentado visibilizar en sus redes la importancia que tuvo el futbolista para la formación del equipo.

Fue el propio Víctor Vélazquez que tras enterarse de el fallecimiento de Don Juan Díaz, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que detalló que van a recordarlo con mucho carilo al ser cooperativista de la empresa y uno de los fundadores del connjunto de Cruz Azul.

"Hoy, con mucha tristeza, supe del fallecimiento de Don Juan Díaz, a quien conocíamos como “El Polaco”.

Lo recordaremos con mucho cariño como un gran cooperativista y uno de los fundadores de nuestro amado @CruzAzul. D.E.P."

Con el fallecimiento y tras darse a difundir un poco más sobre la importancia del futbolista, los aficionados empezaron a mostrar sus condolencias y a conocer un poco más sobre la historia del club.

