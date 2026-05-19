ÚLTIMA HORA: Cruz Azul confirma el precio de los boletos para la final de ida vs Pumas

Este martes 19 de mayo del 2026, el conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales el precio de los boletos para la final de ida del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Precio de la final de ida Cruz Azul vs Pumas Estadio Ciudad de los Deportes

El precio de los boletos para el Cruz Azul vs Pumas van desde los $1100 hasta $3900.



Personas con discapacidad: $1100

Cabecera Sur: $1550

Cabecera Sur C: $1550

Preferente C: $2400

Platea B: $2800

Platea A: $2800

Preferente VIP: $3900

AZULES. 🚨 Atentos a las preventas y la venta general. 🎟️ ➡️ https://t.co/Nrv5mXRk0W pic.twitter.com/FfwHgTO6qS — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 19, 2026

La venta de los boletos arranca este martes 19 de mayo del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México con la preventa. Para todos los aficionados con el pase azul y con tarjeta del banco que patrocina al equipo pueden acceder para comprar boletos.