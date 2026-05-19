logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

ÚLTIMA HORA: Cruz Azul confirma el precio de los boletos para la final de ida vs Pumas

El conjunto de Cruz Azul dio a conocer en sus redes sociales el precio de los boletos para la final de ida ante Pumas del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Estadio Ciudad de los Deportes

Escrito por: Iván Vilchis

Este martes 19 de mayo del 2026, el conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales el precio de los boletos para la final de ida del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Precio de la final de ida Cruz Azul vs Pumas Estadio Ciudad de los Deportes

El precio de los boletos para el Cruz Azul vs Pumas van desde los $1100 hasta $3900.

  • Personas con discapacidad: $1100
  • Cabecera Sur: $1550
  • Cabecera Sur C: $1550
  • Preferente C: $2400
  • Platea B: $2800
  • Platea A: $2800
  • Preferente VIP: $3900

La venta de los boletos arranca este martes 19 de mayo del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México con la preventa. Para todos los aficionados con el pase azul y con tarjeta del banco que patrocina al equipo pueden acceder para comprar boletos.

Tags relacionados
Cruz Azul Pumas