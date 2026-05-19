ÚLTIMA HORA: Cruz Azul confirma el precio de los boletos para la final de ida vs Pumas
El conjunto de Cruz Azul dio a conocer en sus redes sociales el precio de los boletos para la final de ida ante Pumas del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este martes 19 de mayo del 2026, el conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales el precio de los boletos para la final de ida del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Precio de la final de ida Cruz Azul vs Pumas Estadio Ciudad de los Deportes
El precio de los boletos para el Cruz Azul vs Pumas van desde los $1100 hasta $3900.
- Personas con discapacidad: $1100
- Cabecera Sur: $1550
- Cabecera Sur C: $1550
- Preferente C: $2400
- Platea B: $2800
- Platea A: $2800
- Preferente VIP: $3900
AZULES. 🚨
Atentos a las preventas y la venta general. 🎟️
➡️ https://t.co/Nrv5mXRk0W pic.twitter.com/FfwHgTO6qS
— CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 19, 2026
La venta de los boletos arranca este martes 19 de mayo del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México con la preventa. Para todos los aficionados con el pase azul y con tarjeta del banco que patrocina al equipo pueden acceder para comprar boletos.