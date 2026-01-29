logo deportes horizontal
OFICIAL: Cruz Azul anuncia otra BAJA en el Clausura 2026

Llega la segunda baja de Cruz Azul de cara al Clausura 2026 y se trata de una futbolista extranjero

Liga MX

Escrito por:  Oscar Rodríguez , Iván Vilchis

Es oficial. Luego de una serie de rumores, la historia de Mateusz Bogusz con Cruz Azul ha llegado a su fin. Con el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en marcha, el mediocampista de Polonia deja al equipo dirigido por Nicolás Larcamón para jugar en la Major League Soccer.

El conjunto de La Noria y Houston Dynamo acordaron la venta del futbolista por una cifra de seis millones de dólares fijos y cuatro en variables, es decir, la venta de Mateusz Bogusz al conjunto de Estados Unidos fue provechosa para el conjunto Cementero debido a que ganaron más dinero de lo que invirtieron por el centrocampista. La firma del jugador de Polonia con el equipo de Houston vincula a Bogusz con su nuevo equipo por tres años, hasta 2029.

Bogusz no cumplió con las expectativas de los aficionados de Cruz Azul

Mateusz, un atacante con mucha calidad y desiquilibrio, deja a un sector de los aficionados celestes con un mal sabor de boca pues consideran que no cumplió con las expectativas al no marcar la diferencia en el equipo.

Llegó al equipo de Cruz Azul a inicio del 2025 como una joven promesa que en la MLS había conseguido grandes números. Con La Máquina solo logró disputar un total de 39 encuentros, acumulando 2,079 minutos en el terreno de juego en los que marcó un total de tres goles y dio siete asistencias. Bogusz se va del equipo luego de ganar un título de Concachampions con Cruz Azul.

Por otra parte, otro sector de aficionados al cuadro Celeste considera que al polaco le faltaron minutos de juego bajo el mando de Nicolás Larcamón. En redes sociales aseguran que si le hubieran dado más minutos, hubiera podido marcar la diferencia.

