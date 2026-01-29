OFICIAL: Cruz Azul anuncia otra BAJA en el Clausura 2026

Es oficial. Luego de una serie de rumores, la historia de Mateusz Bogusz con Cruz Azul ha llegado a su fin. Con el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en marcha, el mediocampista de Polonia deja al equipo dirigido por Nicolás Larcamón para jugar en la Major League Soccer.

Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como Celeste 🇵🇱



Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF 💙



¡Gracias y éxito, Mateusz!



Mateusz Bogusz’ time as Cruz Azul player ends today 🇵🇱



We’ll always remember his great goal in the last CONCACAF final 💙



Thank… pic.twitter.com/e9KbHvj1tz — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 29, 2026

El conjunto de La Noria y Houston Dynamo acordaron la venta del futbolista por una cifra de seis millones de dólares fijos y cuatro en variables, es decir, la venta de Mateusz Bogusz al conjunto de Estados Unidos fue provechosa para el conjunto Cementero debido a que ganaron más dinero de lo que invirtieron por el centrocampista. La firma del jugador de Polonia con el equipo de Houston vincula a Bogusz con su nuevo equipo por tres años, hasta 2029.

You wanted him, we got 'em. Welcome to the H, Mateusz! 🤘



🗞️ https://t.co/lEiv6dENdl pic.twitter.com/UdoyW2gGX4 — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 29, 2026

Bogusz no cumplió con las expectativas de los aficionados de Cruz Azul

Mateusz, un atacante con mucha calidad y desiquilibrio, deja a un sector de los aficionados celestes con un mal sabor de boca pues consideran que no cumplió con las expectativas al no marcar la diferencia en el equipo.

Llegó al equipo de Cruz Azul a inicio del 2025 como una joven promesa que en la MLS había conseguido grandes números. Con La Máquina solo logró disputar un total de 39 encuentros, acumulando 2,079 minutos en el terreno de juego en los que marcó un total de tres goles y dio siete asistencias. Bogusz se va del equipo luego de ganar un título de Concachampions con Cruz Azul.

Por otra parte, otro sector de aficionados al cuadro Celeste considera que al polaco le faltaron minutos de juego bajo el mando de Nicolás Larcamón. En redes sociales aseguran que si le hubieran dado más minutos, hubiera podido marcar la diferencia.