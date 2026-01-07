ÚLTIMA HORA: El REFUERZO INESPERADO de Cruz Azul para el Clausura 2026 que llevará el 10

Este martes 6 de enero del 2026, el conjunto de Cruz Azul sorprendió a sus aficionados al dar a conocer que para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Nicolás Larcamón contará con un futbolista que puede marcar la diferencia.

El equipo de la Máquina informó que el mediocampista Andrés Montaño ha completado su proceso de recuperación tras la fuerte lesión que sufrió en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX y ha regresado a entrenar al parejo del primer equipo por lo que podrá tener minutos nuevamente en el terreno de juego.

Trabajo, paciencia y corazón. Qué alegría verte regresar, Andrés. ¡Bienvenido de vuelta! 💙 🔥🔟 pic.twitter.com/Ve4E4z1JlG — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 6, 2026

Montaño regresará a tener minutos a la Máquina, un jugador que tendrá que pelear por la titularidad y volver a retomar su mejor nivel.

¿Cómo fue la lesión de Andrés Montaño?

Al minuto 6 del primer tiempo, Montaño se lesionó solo al hacer un cambio de dirección, el futbolista se resintió de su rodilla derecha y terminó tumbado en el césped, recibió la atención medica y terminó pidiendo su cambio pues no se sentía en condiciones para poder seguir en el terreno de juego.

Montaño también salió de cambio en el partido de ida ante León y estaba en duda para el encuentro de vuelta pero logró entrenar al parejo del equipo por lo que Vicente Sánchez decidió contar con él para el encuentro de vuelta.

Andrés vivia un buen momento futbolistico pues fue clave en el partido de ida ya que terminó marcando dos goles, uno de ellos fue un golazo al borde del área.

Los números de Andrés Montaño

Montaño ha disputado un total de 38 encuentros con Cruz Azul en los que ha acumulado un total de 1160 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar cinco goles y dar dos asistencias.