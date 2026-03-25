ÚLTIMA HORA: Cruz Azul da postura sobre sus jugadores convocados a la Selección Mexicana

Este martes 24 de marzo del 2026, el conjunto de Cruz Azul compartió un comunicado en sus redes sociales en el que dio a conocer su postura oficial sobre sus jugadores que serán convocados por la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto Celeste dejó en claro su compromiso con Javier Aguirre, la asamblea de dueños y con México, el club informó que cualquier jugador que sea convocado para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 se integrará a la Selección en los términos acordados previamente.

"Para CF Cruz Azul el compromiso de apoyar a la Selección Nacional de México es inquebrantable, en cualquiera de sus categorías y competencia que se dispute.

Contrario a diversas notas difundidas recientemente, ratificamos quecualquier jugador que sea convocado por la Federación Mexicana de Futbol para disputar la Copa Mundial 2026, se integrará en los términos acordados previamente. Nuestro respaldo al acuerdo tomado en la Asamblea de Dueños es absoluto e irrevocable".

Cruz Azul desmiente y prestará a sus jugadores en Liguilla

Con esto, el equipo deja claro que cualquier jugador que sea llamado por Aguirre, estará a su disposición a pesar de que el equipo se encuentre compitiendo en la Liguilla del Clausura 2026 o en Concachampions, acuerdo que firmaron todos los dueños de los clubes del futbol mexicano, en beneficio a la Selección Mexicana.

De igual forma, la Máquina desmiente diferentes notas que asegura el propio equipo que habían salido diciendo que el club no prestaría a sus jugadores como en un principio se acordó.

Los jugadores que perdería Cruz Azul en la convocatoria de México

A falta de varias semanas de que den la lista de convocados, Nicolás Larcamón tendría la baja de dos elementos claves en su equipo, Erik Lira que ha sido llamado en las últimas convocatorias por México y de Carlos Rodríguez. Ambos, futbolistas titulares en el once inicial del club.

En caso de que los jugadores sigan mostrando un buen nivel, podrían unirse más futbolistas a la convocatoria de Javier y ser baja con Cruz Azul.

