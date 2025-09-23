ÚLTIMA HORA: Revelan el ESTADIO en el que jugará Cruz Azul en el 2026

Cruz Azul estrenará casa el próximo año y será el inmueble deportivo más importante del país; el Estadio Azteca. La Máquina Celeste dejará el Estadio Olímpico Universitario que compartía con los Pumas y regresará al Coloso de Santa Úrsula a partir de julio del año siguiente. Nicolás Larcamón y compañía acabará el Torneo Apertura 2025 y el Clausura 2026 en la casa de Universidad Nacional y después hará las maletas.

Según diversas fuentes, el club de La Noria dejará tras tres semestres el inmueble ubicado en Avenida Insugentes para regresar a un renovado Estadio Azteca. Cabe recordar que, el Coloso de Santa Úrsula está en un proceso de renovación para poder albergar el partido inaugural del Mundial 2026 y por ello, ni América ni la Máquina han podido disputar sus partidos como locales ahi.

¿Adiós al Ciudad de los Deportes?

Con ello, se abre la posibilidad de que las Águilas también abandonen la Colonia Ciudad de los Deportes y retornen a su estadio a mediados de Julio. De hecho, si eso se concreta el inmueble ubicado en la Alcaldía Bénito Juárez se quedaría sin equipos de Liga MX y de Liga de Expansión. Actualmente los Potros de Atlante ahora juegan en Zacatepec y la mudanza de las Águilas parece inminente.

Finalmente, se esperan más noticias sobre el Estadio Azteca y su enorme renovación para albergar uno de los partidos más importantes de la justa mundialista del próximo año. Además, el Coloso también tendría posibilidades de tener a un partido de la temporada regular de la NFL y los Dallas Cowboys ya levantaron la mano.