NFL: ¿Dallas volverá a México en 2026? Jerry Jones da pistas sobre su retorno al país

Jerry Jones, el dueño de los Dallas Cowboys de la NFL, dio a conocer detalles respecto a la fecha tentativa en la que su equipo podría regresar a México.

nfl-dallas-volvera-mexico-2026-jerry-jones.jpg
X: Dallas / Estadio Banorte
Alan Chávez - Marktube
Ritual NFL
Los Dallas Cowboys comenzaron su participación en la temporada 2025 - 2026 de la NFL con una victoria y una derrota, por lo que se ubica en el tercer lugar de la Conferencia Nacional dentro del apartado Este. Y mientras esto sucede, su dueño ha revelado cuándo regresará la escuadra a México.

Ritual NFL El Resumen| El millonario contrato de Dak y el análisis de la Semana 1 de la NFL

Es bien sabido que los Dallas Cowboys son uno de los equipos más seguidos de la NFL en México, sobre todo, por los éxitos que cosecharon hace más de 20 años. Por ende, sus aficionados se emocionaron luego de las pistas que indican que el equipo podría regresar al país en 2026.

¿Dueño de los Dallas Cowboys “confirmó” su regreso a México para 2026?

En una charla recogida por el portal El Heraldo Deportes, Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, confirmó que para ellos es muy importante la afición que el equipo tiene en México. Ante ello, declaró que es muy probable que los Vaqueros puedan regresar al país en 2026.

De hecho, la pista que el dueño de los Dallas Cowboys concedió fue que podrían regresar a la capital del país una vez concluya la remodelación del Estadio Banorte, mismo que concluirá previo a la Copa del Mundo del 2026. En ese sentido, su retorno podría ser a finales del próximo año.

¿Cuántas veces ha venido Dallas a México?

Han sido cuatro las veces que los Dallas Cowboys han jugado en México, lo cual habla de la importancia que le club le otorga a la fanaticada nacional. Tres de estos han sido en la Ciudad de México (el cual incluye uno de mayor afición internacional con más de 112 fanáticos en el Azteca), mientras que otro se dio en Monterrey, Nuevo León.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Dallas Cowboys en la NFL?

Después de caer en la Semana 1 ante Philadelphia y de obtener su primer triunfo en la temporada 2025 de la NFL ante los New York Giants, Dallas disputará la Semana 3 este domingo 21 de septiembre ante los Chicago Bears , en un duelo que se llevará a cabo a las 14:25 horas, tiempo centro de México.

