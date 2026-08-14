Cruz Azul fuera de la Leagues Cup; este ha sido su mejor resultado hasta el momento

Cuando todo estaba encaminado para seguir con la contundencia de resultados que han manejado desde la incorporación de Joel Huiqui, llegaron las sorpresas del futbol. El empate le daba la clasificación a Cruz Azul en las actividades de la Leagues Cup, sin embargo un gol marcado por Chicago Fire al 90+3’ sentenció la derrota cementera y su eliminación del torneo entre MLS y Liga BBVA MX.

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¿Cuál fue el mejor resultado de Cruz Azul en Leagues Cup?

Poco a poco las personas olvidan que este torneo nació con un concepto corto de duelos directos entre los campeones o mejores clubes por año de la Major League Soccer y del futbol mexicano. Sin embargo, fue en 2023 cuando llegó el cambio de formato a este torneo extenso donde todos los clubes de ambas federaciones se enfrentaban en un torneo tipo continental (con sus respectivas variantes).

En ese sentido, Cruz Azul ha participado en 5 ediciones, contando ya la de 2026. Tuvieron presencia de 2023 a 2025 y la que precisamente ganaron en 2019. En la que fue la primera edición, los celestes arribaron como equipo invitado. En cuartos de final vencieron 0-2 al Chicago Fire, en semifinales derrotaron 2-1 al Galaxy y en la final se coronaron imponiéndose 2-1 sobre los Tigres.

Pero tomando en cuenta el actual formato, La Máquina cementera de Cruz Azul simplemente no ha podido brillar. En 2023 se fueron en 16vos de final al caer en penales ante Charlotte FC; en 2024 llegaron hasta 8vos de final para perder desde el manchón penal ante Mazatlán; mientras que en 2025 y 2026 no pasaron entre los mejores 4 de México y se quedaron en fase de grupos.

¿Qué sigue para Cruz Azul en este semestre de 2026?

Sacudiéndose el golpe de una eliminación de último momento, Cruz Azul continuara con la defensa de su título en las actividades de Liga BBVA MX hasta mitades de septiembre, donde jugarán la Campeones Cup contra el inter Miami… monarca vigente de la Major Leagues Soccer.