ÚLTIMA HORA: Cruz Azul hace OFICIAL la salida de una LEYENDA para el Clausura 2026

Cruz Azul ha confirmado en redes sociales la SENSIBLE salida de una LEYENDA del club para el Clausura 2026. Tras varios días de rumores, este (poner dia y fecha) la Máquina informó la salida de 'Nacho' Rivero. El mediocampistas deja al equipo tras más de 5 años defiendo los colores celestes.

H15TORIA, así se escribe. Gracias por todo, Nacho. pic.twitter.com/HZ444StDsM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 7, 2026

Cruz Azul deja ir a un jugador diferente que siempre mostró su entrega, liderezgo y calidad en el terreno de juego. Su forma de jugar era del agrado de la afición pues se sentían identificados por su estilo dentro del campo, por lo que para muchos es considerado leyenda del club por todo lo que aportó y logró ganar.

Además, Rivero fue un jugador clave en el equipo al poder jugar en diferentes posiciones como: en el mediocampo, defensa y si se requeria, aparecia en el área para poder marcar goles.

GRACIAS POR TODO, NACHO 💙🚂 pic.twitter.com/b03eLCRXk2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 7, 2026

Con su salida, el equipo tendrá un nuevo capitán pues Rivero era pieza clave en el once inicial, un lider y capitán. Dependerá de Larcamón y los jugadores poder escoger a un nuevo capitán que pueda aportar ese liderazgo en el campo.

Los números de Nacho Rivero en Cruz Azul

Tras 11 temporadas en el equipo, Rivero deja a Cruz Azul luego de disputar un total de 236 juegos, acumulando un total de 17, 877 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar hasta 27 goles y 19 asistencias.

Nacho Rivero se va de Cruz Azul luego de lograr ganar la novena, cortando una sequía importante en el club. El mediocampista deja cuatro titulos en las vitrinas celestes al conseguir ganar: