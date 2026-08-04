Cruz Azul iría por este delantero sensación de la Liga BBVA MX

El segundo semestre de 2026 camina y la temporada de fichajes llega a su fin. Aunque todavía quedan varias semanas para lograr fichajes deseados o de emergencia, en Cruz Azul quieren ser cautos. Sin embargo, las redes sociales hablan seriamente de un interés por un ariete mexicano que está haciendo las cosas muy bien. ¿Es real la búsqueda de La Máquina por Alí Ávila?

¡Memote se hace presente! Guillermo Martínez firma la goleada de Pumas

¿Cruz Azul busca a Alí Ávila para reforzar su delantera?

La Máquina cementera se prepara para encarar la Leagues Cup y las redes sociales se hicieron presentes de manera certera para realzar el nombre de un futbolista mexicano. Alí Ávila está llevándose elogios en general por su arranque de torneo, pues cuenta con el mérito de marcar goles en los Gallos y siendo todavía muy joven.

A sus 22 años, el canterano de Monterrey ya pasó por instituciones como Pumas y León, sin embargo sin convencer a los respectivos cuerpos técnicos. Es por eso que llegó a los Gallos Blancos de Querétaro a mitades de 2025 y parece que encontró la confianza que nunca le dieron. Por eso algunos aficionados indicaron que Cruz Azul debería apostar por él.

Sin embargo, los insiders más cercanos a La Máquina indican que la directiva no tiene en mente a ningún futbolista para reforzar la delantera. Aunque se habla de una posible salida de Christian Ebere, la plantilla tendría como opciones 1 y 2 a Gabriel Fernández en conjunto de Nicolás Ibáñez. Si se mueven por un ariete, sería en el mercado invernal… pero no es la posición que les urge cubrir.

#ClubQuerétaro #queretaro ♬ sonido original - Pa' Puro Gallo @pa.puro.gallo 🐓 | ¿ESTÁ ALÍ ÁVILA PARA PELEAR EL TÍTULO DE GOLEO? 💙🖤 ⚽ | En #PaPuroGallo analizamos el momento de Alí Ávila, quien sigue confirmando el nivel que mostró desde el torneo pasado. Con apenas 22 años, el delantero mexicano ha demostrado capacidad para marcar diferencia, y con la llegada de jugadores que lo surtan de balones, podría convertirse en una de las grandes revelaciones ofensivas del #Apertura2026 🐓 | EL RETO PARA ÁVILA ES MANTENER LA REGULARIDAD DURANTE TODO EL TORNEO ¿CREES QUE PUEDE METERSE EN LA PELEA POR EL CAMPEONATO DE GOLEO? 👀💬 #GallosBlancos

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul en la Leagues Cup?

Tras el cambio de formato, Cruz Azul ha tenido presentaciones discretas en general en este torneo que enfrenta a la Liga MX y a la MLS.