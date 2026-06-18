Joel Huiqui lo tiene claro: Estos son sus 3 deseos en Cruz Azul para el Apertura 2026

Joel Huiqui sorprendió a propios y extraños luego de conquistar la décima estrella en la historia de Cruz Azul con tan solo siete juegos dirigidos, por lo que es prácticamente un hecho que se mantendrá como entrenador celeste de cara al siguiente torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Ante tal situación, el exfutbolista profesional, junto a Iván Alonso y el Ingeniero Velázquez, han comenzado a confeccionar lo que será la siguiente plantilla en cuanto a altas y bajas del club se refiere. Por tal motivo, Huiqui fue claro en responder cuáles son las exigencias de Cruz Azul para el siguiente torneo.

¿Qué deseos quiere Huiqui para Cruz Azul en el mercado de fichajes?

Fue durante una charla en Futbol Picante que Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, manifestó que su idea es contar con tres refuerzos importantes para mejorar la plantilla que tiene y, con ello, buscar el bicampeonato de Liga BBVA MX de la mano de su cuerpo técnico.

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Dos Celestes campeones participarán en la Copa del Mundo que hoy inicia.



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Por tal motivo, Huiqui entiende que las tres principales posiciones a reforzar en este mercado de fichajes son la lateral por derecha, el mediocampo de contención y un centro delantero, pues con estos elementos Cruz Azul podría tener una plantilla mucho más completa en relación a la pasada.

Por supuesto que el técnico celeste entiende que la posibilidad de que algunos jugadores salgan de Cruz Azul es latente; por tal motivo, comenzará a fraguar un grupo lo suficientemente fuerte para que el plantel aún tenga la posibilidad de pelear por el bicampeonato como ocurrió con América y, más recientemente, Toluca.

¿Qué jugadores podrían abandonar Cruz Azul?

Dentro de las posibles bajas que se manejan en la institución cementera, una de las más importantes podría ser la de Gonzalo Piovi, quien es del interés del Inter Miami de la MLS. Junto a él se une la de Gabriel Fernández y, en menor medida, el interés del River Plate por Luka Romero.