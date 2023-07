Tenemos la obligación de ser campeones en la Leagues Cup: Juan Escobar

La Máquina de Cruz Azul no ha comenzado de la mejor forma el Apertura 2023, con tres derrotas de forma consecutiva, pero una oportunidad para cambiar el rumbo y comenzar a mejorar esta temporada, el viernes arrancan su participación en la Leagues Cup frente al Inter de Miami de Lionel Messi.

Uno de los líderes, Juan Escobar está de vuelta y podrá ser tomado en cuenta para los partidos frente al Miami y al Atlanta United, partidos que espera le ayuden a la Máquina a retomar el camino de resultados positivos y en una de esas en un torneo tan corto, pelear por el título del nuevo torneo entre los equipos mexicanos y norteamericanos.

“Cómo dijo el profe este es un equipo que tiene la obligación de ganar todo el Campeonato que tenga enfrente, vamos a ganar y a pelear eso y vamos por eso”, mencionó Juan Escobar en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Te puede interesar: Chuy Corona y Cata Domínguez dejaron la vara muy alta para el capitán en Cruz Azul: Juan Escobar

Por otro lado, el defensa paraguayo, aprovechó para mandarle un mensaje a la afición en este momento complicado que vive la institución celeste y asegurarles que trabajarán para darlo todo dentro del terreno de juego.

“Como siempre digo, la afición siempre apoya desde que llegué en los malos momentos siempre estuvo y en los buenos yo sé que siempre van a estar más, que el grupo va dar lo mejor cada uno de los jugadores está al 100% y si no alcanzamos a dar el 110, pero el grupo siempre va a dar el 100% para que el equipo crezca y consiga cosas importantes”.

‘Tuca’ Ferretti explota contra la prensa por supuesta difamación

Chuy Corona y Cata Domínguez dejaron la vara muy alta para el capitán en Cruz Azul: Juan Escobar

Juan Escobar es uno de los capitanes de la Máquina de Cruz Azul y espera estar a la altura de la responsabilidad que implica el gafete.

La Máquina de Cruz Azul le dijo adiós a dos jugadores históricos de la Máquina de Cruz Azul, José de Jesús Corona y Julio César Domínguez; sin embargo, no fue difícil saber que el gafete tenía nuevo dueño y el paraguayo, Juan Escobar es uno de los nuevos capitanes del conjunto celeste.

Después de portarlo contra los Diablos Rojos del Toluca y perderse por lesión los compromisos ante Atlas y Tijuana, Escobar habla de la responsabilidad que tiene portar el gafete, además de aclarar que tanto “Chuy” como el “Cata” dejaron la vara alta para el que porte el gafete en la Máquina.

“En realidad no sabemos muy bien quién es el primer capitán, pero si me toca a mí, trataré de hacerlo con responsabilidad, sabemos el peso que lleva ser el capitán en este tipo de institución y si me toca daré lo mejor… Obviamente con los capitanes que pasaron como Chuy y Cata está algo pesadito porque son jugadores muy buenos, movían bien al grupo, el club y espero estar a la altura. La dejaron muy alta (la vara), cada uno trabaja por lo suyo y si me toca tratarlo de hacer lo mejor”, mencionó Juan Escobar en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Te puede interesar: Jugar contra Messi es muy motivante: Juan Escobar