Chuy Corona y Cata Domínguez dejaron la vara muy alta para el capitán en Cruz Azul: Juan Escobar

Cruz Azul le dijo adiós a dos jugadores históricos de la Máquina, José de Jesús Corona y Julio César Domínguez; sin embargo, no fue difícil saber que el gafete tenía nuevo dueño y el paraguayo, Juan Escobar es uno de los nuevos capitanes del conjunto celeste.

Después de portarlo contra los Diablos Rojos del Toluca y perderse por lesión los compromisos ante Atlas y Tijuana, Escobar habla de la responsabilidad que tiene portar el gafete, además de aclarar que tanto “Chuy” como el “Cata” dejaron la vara alta para el que porte el gafete en la Máquina.

“En realidad no sabemos muy bien quién es el primer capitán, pero si me toca a mí, trataré de hacerlo con responsabilidad, sabemos el peso que lleva ser el capitán en este tipo de institución y si me toca daré lo mejor… Obviamente con los capitanes que pasaron como Chuy y Cata está algo pesadito porque son jugadores muy buenos, movían bien al grupo, el club y espero estar a la altura. La dejaron muy alta (la vara), cada uno trabaja por lo suyo y si me toca tratarlo de hacer lo mejor”, mencionó Juan Escobar en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Te puede interesar: Lo que tendría que pasar para que César Montes llegue al América

‘Tuca’ Ferretti explota contra la prensa por supuesta difamación

Jugar contra Messi es muy motivante: Juan Escobar

La Máquina de Cruz Azul no ha comenzado de la mejor forma el Apertura 2023, con tres derrotas de forma consecutiva, pero una oportunidad para cambiar el rumbo y comenzar a mejorar esta temporada, el viernes arrancan su participación en la Leagues Cup frente al Inter de Miami de Lionel Messi.

Uno de los líderes y capitanes del equipo, Juan Escobar, habló sobre la oportunidad de medirse al campeón del mundo, algo que es muy motivante y espera les ayude a darle vuelta a la página a los resultados negativos en el futbol mexicano.

“Sabemos lo que es Messi, por eso nosotros estamos motivados, obviamente jugar contra el equipo, contra Messi diría yo, es algo motivante y yo creo que se siente eso también, nos va ayudar bastante en el comienzo y a que el grupo esté sólido para pelear cosas, esto va a ser muy importante para nosotros”, mencionó Juan Escobar en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

La Máquina comparte grupo con el Inter de Miami y el Atlanta United en la Leagues Cup, donde el equipo espera además de avanzar a la fase de eliminación directa, conseguir una mejoría en lo futbolístico ya con la plantilla completa y los refuerzos más adaptados.

“Por ahí se nos complicó un poquito, porque jugadores se fueron a la selección como Uriel (Antuna) como Charlie (González), los felicitamos ahorita que llegaron por el título y a nosotros nos motiva eso, ver a nuestros compañeros bien, ganando cosas a nosotros nos motiva y más cuando llegan y están entrenando obviamente, estamos contentos con ellos y como dije nosotros vamos a ir a pelear, eso no va a estar fácil, pero yo sé y confío en cada uno de mis compañeros por el objetivo”.

Además para Juan Escobar no será la primera vez que enfrentará a Lionel Messi, hace unos años ingresó con su selección al duelo frente a la “Albiceleste” por lo que espera este partido se dé de igual o mejor forma que el empate a cero goles de aquella ocasión entre Paraguay y Argentina.

“Yo lo tomé como muy especial sabiendo cómo es por todo lo que mueve Messi, en lo personal uno entra motivado, me pasó eso cuando me tocó jugar contra él, entré un par de minutos en una Copa América creo y bueno, entré motivado por eso espero que me siga pasando igual este partido y entrar con todos”.

Por último, cuando se le preguntó al defensor sudamericano sobre si Lionel sufrirá frente a la zaga celeste, Escobar aseguró que harán su mayor esfuerzo, ya que es complicado marcar a alguien con el talento de Lionel Messi.

“Bueno vamos a tratar de hacer el mayor esfuerzo. Sabemos lo complicado que es marcarle, pero no siempre entra a motivado y nosotros podemos hacerlo mejor”, finalizó Juan Escobar.