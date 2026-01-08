ÚLTIMA HORA: Cruz Azul NO jugará en CU durante el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; Ya tiene NUEVA casa

Este jueves 8 de enero del 2026, fuentes cercanas a TV Azteca Deportes han revelado que el conjunto de Cruz Azul no jugará el Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario.

El conjunto Celeste llevaba dos torneos jugando de local en el Estadio CU, en el que logró levantar el título de la Concachampions 2025 y romper y dejar una nueva marca de partidos invicto siendo local.

El nuevo estadio en el que jugará Cruz Azul en el Clausura 2026

Para el Clausura 2026, el equipo Celeste tendrá que jugar en otro estadio. Al incio que se dio a conocer su salida del Estadio CU, se mencionó que el equipo jugaría en el Estadio Ciudad de los Deportes aunque se desconocía si sería solo por algunas jornada.

El conjunto de Cruz Azul habría tenido que compartir estadio con el América y jugaría sus juegos de local del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Pero, fuentes cercanas a Azteca Deportes han revelado que la Máquina no regresará al Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo saldría de la Ciudad de México para poder jugar en el Estadio Cuauhtémoc.

La Liga BBVA MX confirmó que Cruz Azul jugará de local en el Estadio Cuauhtémoc, por lo que su primer partido de local, que es en la jornada 2, se movió de día y hora para poder llevarse acabo.

🗒️ La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/tzwqJX8Tul — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2026

Los motivos por los que escogieron jugar en Puebla, es por la cercania con la Ciudad, la capacidad del estadio, que el equipo ya ha tenido ciertos encuentros ahí y ha terminado llenando el inmueble, el apoyo de la afición y que sería unicamente por un torneo.