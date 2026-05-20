ÚLTIMA HORA: Cruz Azul pide cambiar de árbitro para la final del Clausura 2026 vs Pumas

Este martes 19 de mayo del 2026, la Comisión de Árbitros dio a conocer a los dos silbantes asignados para la gran final del Clausura 2026, pero el conjunto de Cruz Azul ya ha pedido cambiar a uno de los árbitros centrales.

Francisco Chacón, colaborador de TV Azteca Deportes, confirmó en las redes sociales que el conjunto de la Máquina ha solicitado cambiar la designación de Daniel Quintero Huitrón, el cual había sido asignado para dirigir la final de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

Francisco Chacón explicó en sus redes sociales que Cruz Azul pidió el cambio de central por errores en decisiones árbitrales que considera el equipo y por eso se ha decidido quejar. Con el cambio que pidió Pumas por Santander, Chacón considera que la comisión tendrá que ceder ante la petición del equipo Celeste.

La designación arbitral para la final de vuelta que pusieron son:



Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina

Árbitro VAR: Guillermo Pacheco Larios Árbitro

VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Por el momento, la Comisión de Árbitros no ha definido en sus redes sociales si tendrá algun cambio con la petición de Cruz Azul.

Los dos árbitros que se quedan fuera y que han despertado la polémica en las redes sociales son César Arturo Ramos y Marco "Gato" Ortíz, por lo que alguno de ellos podrían ser los elegidos para la gran final.

La designación arbitral para el partido de ida de Cruz Azul vs Pumas

Para el juego de ida, del Cruz Azul vs Pumas, la designación árbitral es:

