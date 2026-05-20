ÚLTIMA HORA: Cruz Azul pide cambiar de árbitro para la final del Clausura 2026 vs Pumas
El conjunto de Cruz Azul ha pedido cambiar de árbitro para la final de vuelta del Clausura 2026 vs Pumas en el Estadio Olímpico Universitario
Este martes 19 de mayo del 2026, la Comisión de Árbitros dio a conocer a los dos silbantes asignados para la gran final del Clausura 2026, pero el conjunto de Cruz Azul ya ha pedido cambiar a uno de los árbitros centrales.
Francisco Chacón, colaborador de TV Azteca Deportes, confirmó en las redes sociales que el conjunto de la Máquina ha solicitado cambiar la designación de Daniel Quintero Huitrón, el cual había sido asignado para dirigir la final de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.
Francisco Chacón explicó en sus redes sociales que Cruz Azul pidió el cambio de central por errores en decisiones árbitrales que considera el equipo y por eso se ha decidido quejar. Con el cambio que pidió Pumas por Santander, Chacón considera que la comisión tendrá que ceder ante la petición del equipo Celeste.
La designación arbitral para la final de vuelta que pusieron son:
- Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón
- Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales
- Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina
- Árbitro VAR: Guillermo Pacheco Larios Árbitro
- VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
Por el momento, la Comisión de Árbitros no ha definido en sus redes sociales si tendrá algun cambio con la petición de Cruz Azul.
Los dos árbitros que se quedan fuera y que han despertado la polémica en las redes sociales son César Arturo Ramos y Marco "Gato" Ortíz, por lo que alguno de ellos podrían ser los elegidos para la gran final.
La designación arbitral para el partido de ida de Cruz Azul vs Pumas
Para el juego de ida, del Cruz Azul vs Pumas, la designación árbitral es:
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas
- Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
- Árbitro Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala
- Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre
- Quinto Árbitro: Edgar Magdaleno Castrejón
- Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
- Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos