Cruz Azul sería multado por los festejos del campeonato vs Pumas en la Final del Clausura 2026

Luego del campeonato de Cruz Azul ante Pumas en la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el equipo dirigido por Joel Huiqui podría ser multado por los festejos excesivos en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Y es que tras coronarse por marcador de 2-1 en los 90 minutos con autogol de Rubén Duarte y un tanto más de Rodolfo Rotondi, los jugadores de La Noria dieron la vuelta olímpica en Ciudad Universitaria, donde las celebraciones escalaron hasta las burlas frente a la barra de Pumas situada en la sección del Pebetero.

Alzando el título del Clausura 2026, campeonato que significó la décima estrella para La Máquina, los futbolistas y directiva de Cruz Azul pasaron frente a la Rebel haciendo gestos de burla hacia los aficionados auriazules aún presentes en el inmueble, mismos que corearon en contra del equipo visitante.

La multa que podría recibir Cruz Azul

De acuerdo al Artículo 69 del Reglamento de Sanciones de la FMF, los festejos excesivos son sancionados con multas económicas o incluso, con la suspensión de jugadores.

"Los Jugadores y/o integrantes del Cuerpo Técnico que celebren un gol o el triunfo del partido con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos, ofensivos, groseros, burlones o francamente antideportivos hacia el adversario o hacia el público en general, que hayan o no sido vistas por el Árbitro, serán sancionados con cualquiera de las sanciones establecidas en el artículo 5 y/o una multa de hasta 3,000 UMAs y/o de 1 a 2 partidos de suspensión.

"De manera enunciativa, más no limitativa, se considera comportamiento excesivo e inapropiado trepar a las vallas perimetrales y/o acercarse a los espectadores de una manera que suscite problemas; gesticular o actuar de forma irrisoria o exaltada: cubrirse la cabeza o la cara con una máscara o artículos similares...", señala el Reglamento de Sanciones en la página 38.