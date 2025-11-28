Cruz Azul presenta nuevos uniformes durante la Liguilla del Apertura 2025

En plenos Cuartos de Final del Apertura 2025, Cruz Azul sorprende a sus aficionados y muestra un nuevo diseño de su playera de local y de visitante que utilizará para Copa Intercontinental de la FIFA 2025.

Este viernes 28 de noviembre del 2025, la Máquina dio a conocer los uniformes que utilizará para la Intercontinetal 2025.

Hay momentos que todos desean, pero no todos llegan… 🏆 Lanzamos junto con @CruzAzul , estos hermosos jerseys que tendrán lugar en Qatar. Jerseys rumbo a Qatar 2025 disponibles en:





Así es la playera de local de Cruz Azul que utilizará en la Intercontinental 2025

En el caso de la playera de local, es muy parecido el diseño al que utiliza en el Apertura 2025 al contar con un patron de cruces, pero tiene diferentes detalles al contar con un estampado con varios tonos de azul.

De igual forma, cuenta con una linea roja que resalta el diseño. Uno de los detalles más destacados es que cuenta con un cuello tipo polo que es rojo, con una ligera linea blanca que hace lucir más.

El short que usarán es totalmente azul y calcetas que predomina en azul solo con un detalle en blanco y rojo.

Una 👑 hecha de esfuerzo. Un trono forjado de victorias. 💙 El Rey de la Región se hace presente.







@CruzAzul | #AzulDePorVida

Así es la playera visitante de Cruz Azul para la Intercontinental 2025

Por otra parte, la playera que utilizará de visitante es el mismo diseño que la de local, pero en color gris como el cemento. De igual cuenta con el patron de cruces y diferentes detalles en el estampado.

Cuenta con una linea roja que resalta el diseño y con un cuello tipo polo que es azul, con una ligera linea roja que lo hace lucir más.

Pocas piezas para las nuevas playeras de Cruz Azul

La marca encargada de hacer los diseños de Cruz Azul, dio a conocer en su página web que se trata de una edición especial del uniforme del equipo, por lo que solo tiene a la venta 1200 playeras de loca y 1200 playeras de visitante. Se desconoce cuantas sean las playeras que van a poner en venta en las tiendas fisicas.

La fecha en que debuta Cruz Azul en la Intercontinental 2025

Cruz Azul tendrá su debut en la copa Intercontinental 2025 el miércoles 10 de diciembre del 2025 cuando se enfrente al campeón de la Libertadores 2025 de la CONMEBOL que se conocerá el 29 de noviembre.