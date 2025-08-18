Se acabó la incertidumbre: Cruz Azul recibe el anuncio más esperado sobre Charly Rodríguez

En medio de un Apertura 2025 con algunos altibajos y tras una participación decepcionante en la Leagues Cup, Cruz Azul recibió una noticia que ilusiona a toda su afición: Carlos “Charly” Rodríguez renovará su contrato y continuará como referente del equipo. El mediocampista regiomontano, uno de los pilares en el esquema de Nicolás Larcamón, puso fin a semanas de incertidumbre que mantenían en vilo a la directiva y a la afición cementera.

La renovación se dilató más de lo esperado, pero al fin hay acuerdo, según los últimos reportes. El nuevo vínculo será por tres años y, según trascendió, incluye una cláusula de salida especialmente diseñada para abrirle las puertas a Europa si surge una oferta convincente. Este detalle fue clave en las negociaciones, pues Charly nunca ha ocultado su deseo de dar el salto al Viejo Continente.

Una cláusula millonaria y mejoras sustanciales

La nueva cláusula de rescisión rondará los 15 millones de dólares, cifra elevada para el mercado local, pero con un monto preferencial en caso de que algún club europeo muestre interés. Además, el mediocampista tendrá un salario más alto y acceso a bonos por objetivos deportivos, lo que demuestra el esfuerzo de Cruz Azul por blindar a su figura sin cortarle las alas hacia el futuro.

La incertidumbre radicaba en que el club no podía permitirse perder a un jugador tan determinante sin recibir una suma justa. Al mismo tiempo, Rodríguez quería garantías de que no se le cerraría la posibilidad de emigrar si llegaba el momento. Finalmente, ambas partes quedaron satisfechas.

¿Qué sigue para Cruz Azul?

Con la continuidad de Charly Rodríguez asegurada, Cruz Azul gana tranquilidad en el vestidor y fortalece su proyecto deportivo. Además, todo apunta a que Erik Lira también renovará, en su caso por cuatro años, lo que significaría blindar el mediocampo a mediano plazo.

La noticia llega como un bálsamo en un momento crucial: La Máquina busca volver a ser protagonista en la Liga MX y qué mejor que hacerlo con una de sus máximas figuras comprometida con el presente… y con la afición.