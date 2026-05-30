Cruz Azul se burla de Pumas en redes sociales con canteranos

Este viernes 29 de mayo del 2026, el conjunto de Cruz Azul se burló de Pumas en sus redes sociales luego de conseguir ganar la gran final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Cruz Azul se burla de Pumas con exjugadores del club

La Máquina mostró en sus redes sociales dos fotos de dos jugadores que salieorn de Pumas y que terminaron celebrando y levantando el título en el Estadio Olímpico Universitario.

Los dos futbolistas con los que se burló Cruz Azul fue con Erik Lira y Amaury García, dos jugadores que debutaron con Pumas y salieron del equipo con criticas de la afición y que ahora celebraron con efusividad el título de la décima.

Cruz Azul subió la foto de cada uno de los jugadores con la frase "A ENMARCARLAS, CHAVOS!". Misma frase que utilizó Pumas, cuando les tomó fotos a los jugadores después de debutar en su primer partido en primera división con los universitarios.

Debutaron el mismo día. Fueron Campeones el mismo día. De esta Pumas jamás se va a levantar en su perra vida. pic.twitter.com/N1MyUKPB56 — Jesus Tramer (@Jesus_Tramer) May 29, 2026

Los aficionados de Cruz Azul siguieron con las burlas hacia todos los seguidores de Pumas luego de no conseguir ganar en el Estadio Olímpico Universitario y tener 15 años sin levantar el título del Clausura 2026.