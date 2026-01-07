Cruz Azul se ‘robaría’ a interesante prospecto de las Chivas para el Clausura 2026

Cruz Azul está cerca de fichar a una de los mejores prospectos de la cantera rojiblanca. Ariel Castro tendría todo avanzado para defender los colores de la Máquina Celeste y ayudar al cuadro de La Noria en la regla de minutos. Volante con mucha proyección de 21 años de edad que se distribuiría entre las juveniles y el primer equipo según lo decida Nicolás Larcamón.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Castro se despidió del cuadro rojiblanco y reiteró su agradecimiento al equipo que lo formó como jugador profesional: “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al club por todo lo que significó para mí durante esta etapa como jugador. Viví momentos muy especiales, de crecimiento tanto deportivo como personal. Defender estos colores fue un orgullo. Cada entrenamiento, cada partido y cada experiencia dentro del club me dejó enseñanzas valiosas y recuerdos inolvidables.'', fue parte de lo que escribió el volante.

Amaury Morales rumbo a Necaxa

Este movimiento podría ser la respuesta a la cesión del canterano de Cruz Azul a los Rayos por el Clausura 2026. Sin Morales disponible, Nicolás Larcamón se quedaría sin uno de los futbolistas que cuentan para la regla de minutos de menores y que son de los más recurrentes cuando se necesita cumplir esta regla.

Junto a Amaury, otro ex jugador de la Máquina Celeste se pondría a las órdenes de Martin Varini para este semestre y reforzaría a un cuadro hidrocálido que pinta en el papel con bastante poderío ofensivo.