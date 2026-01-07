Ex jugador de Pumas firma a sus 38 años con GIGANTE de Argentina

Ignacio Malcorra ha firmado con un nuevo club a sus 38 años, el que fuera futbolista de los Pumas de la UNAM quedó como agente libre tras su paso en Rosario Central y firmó por un año con Independiente de Avellaneda. Nacho fue uno de los jugadores más destacados en el pasado semestre con los rosarinos y parecía que se retiraría de las canchas profesionales tras no renovar, pero el 'Rojo' alzó la mano por hacerse de sus servicios en 2026.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Pumas se desprendería de una de sus ESTRELLAS para el Clausura 2026

A través de las redes sociales, el conjunto de Avellaneda dio a conocer la incorporación de Nacho. ''¡Ignacio Malcorra es nuevo jugador de #Independiente! El volante ofensivo, de último paso por Rosario Central, llegó libre al Rey de Copas con un contrato por un año ¡Bienvenido, Nacho!'' destacó el pequeño escrito. Cabe destacar que, no es el único ex jugador de los Pumas que estará en Independiente la próxima campaña. Nicolás Freiré renovó su estadía en el Rojo por un año más y se ha convertido en un pilar en el esquema táctico del club.

Jugador de mil batallas

Nacho Malcorra disputó 199 partidos en el futbol mexicano repartidos en Xolos de Tijuana, Pumas de la UNAM y el Atlas de Guadalajara. El nacido en Río Colorado, Argentina probó prácticamente todas las posiciones en el terreno de juego, desde lateral izquierdo hasta un volante por atrás del delantero centro en nuestra liga.

De momento, Malcorra pasó los exámenes médicos con el club de Avellaneda y será el jugador más grande de edad con sus 38 años, seguido de otro viejo conocido de la Liga MX; Federico Mancuello (36) y de Iván Marcone; ex futbolista de Cruz Azul que ya cuenta con 35 años de edad.