La marca que rompería Cruz Azul si le gana a Pumas el fin de semana

Cruz Azul recibirá a Pumas en la última jornada del Apertura 2025 como líder de la competencia y tiene en sus manos quedarse con el liderato si derrota a los universitarios. El conjunto celeste recibirá al felino en el Estadio Cuauhtémoc.

En caso de conseguir la victoria este fin de semana frente a Pumas, los celestes llegarían a la marca de los cinco mejores torneos cortos en su historia. Con Nicolás Larcamón, la Máquina suma 35 puntos, si vence a Pumas llegaría a 38 y terminaría un semestre que ilusiona.

Torneos con más puntos en Cruz Azul

Apertura 2024 42 puntos

Guardianes 2021 41 puntos

Invierno 1998 40 puntos

Apertura 2010 39 puntos

Apertura 2018 36 puntos

Para este duelo, el árbitro designado será Fernando Hernández quién ha dirigido como árbitro central un partido de cada equipo. A Cruz Azul le pitó en la Jornada 5 en la victoria de los cementeros 3-2 sobre Santos Laguna en el Olímpico Universitario. Por otro lado a Pumas le pitó en la fecha 12 en la derrota de los auriazules ante Chivas en el mismo estadio de C.U.

Cruz Azul va por todo

Por otro lado, Nicolás Larcamón puntualizó sobre la manera en la que quiere que su equipo llegue a la fase final del futbol mexicano, y aclaró que no debe haber duda en que buscarán el liderato en la última jornada del torneo.

“Y si ambicionamos ir verdaderamente por todo y alcanzar esa trascendencia, esa gloria que todos pretendemos, necesitamos indudablemente la fuerza colectiva. Es la manera más consistente de ir en búsqueda de todo lo que ambicionamos”, finalizó Larcamón.

