América ya tiene un plan con sus 3 lesionados y los aficionados cobran esperanza para una fecha en específico

El Club América llega bastante cómodo a la última jornada del Apertura 2025 y con posibilidades de terminar la primera fase del torneo como único líder . Además, el club no caería más allá de un hipotético cuarto puesto en caso de sufrir una derrota frente a Toluca en la fecha 17. Sin embargo, aún hay tres futbolistas que no podrán regresar para el enfrentamiento en el Estadio Nemesio Diez por lesión.

El plan del América con tres de sus jugadores lesionados

Henry Martín, Isaías Violante y José Raúl Zúñiga aún no se encuentran recuperados de sus respectivas lesiones, pero André Jardine planificó que todos ellos entrenen con balón para llegar en óptimas condiciones a los cuartos de final de la Liguilla. La idea es que los tres futbolistas lleguen en un estado ideal a la fase de eliminación directa, por lo que no serían arriesgados este fin de semana ante los Diablos Rojos .

@ClubAmerica / X André Jardine no arriesgará a los jugadores tocados

Cabe destacar que la plantilla viene en alza, sobre todo tras la sólida victoria frente al Club León en la Jornada 16. Puertas adentro, confían que el equipo de Jardine hará un papel correcto en tierras del cuadro escarlata y no tienen miedo de una presunta derrota (que podría dejarlo ubicado en el cuarto puesto). Pues saben que el tricampeonato se ganó cerrando siempre fuera de casa.

Jardine recupera a una pieza maestra de su esquema en el América

Distintos reportes indican que Alejandro Zendejas ya ha vuelto a trabajar con normalidad en el América. Cabe recordar que el mediocampista con raíces estadounidenses presentó una lesión muscular durante la fecha FIFA de octubre y luego se resintió de la misma en el juego frente a Cruz Azul. El crack de las Águilas se ha perdido los últimos tres partidos, pero ya estaría a disposición de Jardine para regresar frente a Toluca.

Toluca será el último rival del América en la fase regular

América deberá visitar el Estadio Nemesio Diez para enfrentar a Toluca, el próximo sábado 8 de noviembre a las 19:00 horas (Ciudad de México). El encuentro será por la Jornada 17 del Apertura 2025 y ambos equipos buscarán la victoria para soñar con el liderato de la Liga BBVA MX previo al inicio de la Liguilla.