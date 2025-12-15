La joya del futbol mexicano que quiere Cruz Azul

Mal y de malas cerró el año la Máquina de Cruz Azul no sólo por la eliminación en la Liguilla del Apertura 2025 y la eliminación en la Copa Intercontinental 2025. En Cruz Azul sufrieron también la baja de dos hombres importantes para el equema de Nicolás Larcamón en el cierre de año, el primero Kevín Mier durante el partido de la última jornada de la Fase Regular frente a los Pumas y en la vuelta de las semifinales del futbol mexicano, Jesús Orozco también tuvo una lesión por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

La directiva de Cruz Azul ha puesto sus ojos en el defensa mexicano José Pachuca, quien milita en el Puebla de la Liga BBVA MX. Según informes, el club cementero ha realizado sondeos para conocer las condiciones del jugador, aunque aún no hay negociaciones formales.

Capitán en Puebla y con futuro de Selección

Pachuca es un defensa central de 20 años que ha destacado en la Liga BBVA MX con el Puebla. Ha sido titular en la mayoría de los partidos del pasado torneo y ha portado el gafete de capitán en varias ocasiones. Además, fue mundialista Sub-20 y dejó buenas impresiones con la Selección Mexicana.

La posible llegada de Pachuca a Cruz Azul se da en un momento en que el club necesita reforzar su defensa tras la lesión de Jesús Orozco. La directiva celeste busca un defensor confiable que pueda cubrir la baja de Orozco y fortalecer la zaga defensiva del equipo.

José Pachuca ya tiene precio

Se estima que Cruz Azul podría desembolsar alrededor de 2 millones de dólares por el central, cifra que Puebla considera razonable. Sin embargo, no hay nada concreto aún y la decisión final se tomará en estas semanas tras romper filas luego de su participación en la Copa Intercontinental.

