Con Toluca incluido: estos son TODOS los bicampeones de la Liga BBVA MX en torneos cortos

En una definición de infarto, Toluca venció a Tigres en la gran final del Apertura 2025 y logró la hazaña del bicampeonato. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed se quedó con el título luego de ganar en la tanda de penaltis con el regreso de Alexis Vega , quien fue clave al anotar dos goles durante la definición desde los doce pasos. De esta manera, los Diablos Rojos ingresaron a una prestigiosa y exclusiva lista dentro del futbol mexicano.

El cuadro escarlata ya había conseguido ganar el Clausura 2025 durante el primer semestre del año, luego de derrotar al Club América en la final. De esta manera, Toluca acabó con la dinastía de los azulcremas dentro de la Liga BBVA MX, quienes buscaban a toda costa el tetracampeonato. Ahora, los Diablos Rojos repitieron la hazaña, pero frente a Tigres , y sumaron su doceavo título del futbol mexicano.

Los bicampeones del futbol mexicano en la historia (torneos cortos)

Pumas (Clausura 2004 y Apertura 2004)

Pumas fue el primer equipo del futbol mexicano en conseguir un bicampeonato, siempre hablando de torneos cortos. Los Felinos derrotaron a Chivas en la final del Clausura 2004, mientras que hicieron lo propio frente a Rayados de Monterrey en el Apertura de ese mismo año.

Bajo el mando de Hugo Sánchez como entrenador, los universitarios gozaron de un año plagado de éxitos, ya que además de haber ganado los dos títulos de liga, también levantaron la Copa de Campeón de Campeones y el Trofeo Santiago Bernabéu después de superar al poderoso Real Madrid.

Club León (Apertura 2013 y Clausura 2014)

León derrotó a Pachuca en la final del Clausura 2014 y le quitó a Pumas el título de único bicampeón de la Liga BBVA MX. El equipo comandado por Gustavo Matosas consiguió dos títulos de liga consecutivos, luego de derrotar al América en la final del Apertura 2013 y repetir la hazaña frente a los Tuzos en el torneo siguiente.

Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022)

Diego Cocca hizo historia en Atlas al haber logrado el campeonato del Apertura 2021 luego de 70 años de sequía para los rojinegros. Su título era historia pura, pero nadie imaginaría que el siguiente torneo también caería en manos de los Zorros. A principios del año 2022, Atlas se coronó campeón del Clausura, convirtiéndose en el tercer bicampeón del futbol mexicano.

América (Apertura 2023 y Clausura 2024)

América logró convertirse en bicampeón del futbol mexicano luego de derrotar a Cruz Azul en el Clásico Joven durante la final del Clausura 2024, uniéndose a esta prestigiosa lista dentro de la Liga BBVA MX. Un torneo antes, durante el Apertura 2023, los dirigidos por André Jardine vencieron a Tigres en la final. Sin embargo, también ganarían el Apertura 2024 al derrotar a Rayados, sumando su primer tricampeonato.

Toluca (Clausura 2025 y Apertura 2025)

El ‘Turco’ Mohamed revolucionó Toluca con su llegada, imponiendo su juego y sacando todo el jugo a sus jugadores. Así fue como logró ser campeón del Clausura 2025, acabando con la hegemonía de las Águilas dentro de la Liga BBVA MX. Ahora, los Diablos Rojos repitieron la hazaña al vencer a Tigres, sumando su primer bicampeonato en la era de torneos cortos.