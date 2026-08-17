Cruz Azul vive primera crisis con Joel Huiqui; estos datos lo comprueban

Todo era miel sobre hojuelas en la relación de Joel Huiqui y la afición de Cruz Azul, pero algunos malos resultados se presentaron en días recientes y la tempestad comenzó a caer sobre el joven estratega. El bache en el que entraron no se percibe grave pero el equipo ya sufrió algunas consecuencias que claramente incomodaron en el entorno celeste. Estas son las estadísticas del presente semestre de La Máquina.

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¿Por qué Joel Huiqui entró en su primera crisis con Cruz Azul?

Parte de lo impresionante que resultó ver a Joel Huiqui en sus primeros días con los celestes fueron sus estadísticas. Asumió la dirección técnica en lo que se conoce como un bomberazo y posteriormente alcanzó el título de la Liga MX. Ante eso, siguió invicto 9 partidos hasta que en la Fecha 3 del Apertura 2026 perdieron ante el Atlante.

Evidentemente en algún momento caería dicha estadística, pero la Leagues Cup confirmó el primer bache en la historia de Huiqui al frente de los cementeros. Habían ganado los dos primeros partidos de dicho torneo, pero en el tiempo agregado perdieron en la tercera jornada… y así se quedaron fuera de dicha competición. Esto para volver a México y caer de nuevo.

La Jornada 4 trajo consigo un enfrentamiento complicado al visitar la jauría del xolaje, donde un Gilberto Mora pletórico dio una asistencia y marcó el gol del triunfo. Ante eso, el entorno del Cruz Azul se siente en general cabizbajo, pues los resultados no han sido los mejores en los últimos días y lamentablemente les costó la eliminación de la Leagues Cup.

¿Qué viene para Cruz Azul en las próximas semanas?

Pese a que muchos de los aficionados entienden perfectamente que el futbol tiene sus malos días, algunos empiezan a cuestionar al equipo y la figura de su estratega campeón. Por ello, Cruz Azul quiere recuperarse lo antes posible con buenos resultados. Y qué mejor manera de hacerlo, que el próximo sábado 22 de agosto cuando reciban al Atlas en casa, con quienes no pierden desde hace 7 enfrentamientos. El último triunfo rojinegro sobre los cementeros ocurrió en la Jornada 1 del Apertura 2023 con marcador de 2-0.