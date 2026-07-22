Joel Huiqui: cuál es el nivel de estudios del DT de Cruz Azul

Joel Huiqui se convirtió en uno de los nombres más comentados del futbol mexicano luego de conquistar el Clausura 2026 con Cruz Azul. Ahora, el entrenador mexicano vuelve a estar en el centro de la conversación por su historia personal, su formación académica y el camino que recorrió antes de convertirse en director técnico profesional. ¿Cuál es el nivel de estudios del DT de Cruz Azul?

Nacido en Los Mochis, Sinaloa, Huiqui pasó de crecer en una familia trabajadora ligada al campo y al transporte público a construir una carrera de más de dos décadas dentro del futbol profesional. Su trayectoria incluye etapas como jugador, auxiliar técnico y entrenador, hasta alcanzar el campeonato de la Liga MX con La Máquina.

joel huiqui nivel estudios DT Cruz Azul|Crédito: Instagram/@joel_huiqui3

¿Qué estudios tiene Joel Huiqui?

Joel Huiqui cursó sus estudios básicos en Sinaloa antes de dedicarse de lleno al futbol profesional. Aunque su formación académica estuvo marcada por su temprana incorporación al deporte de alto rendimiento, posteriormente complementó su preparación con estudios especializados para desempeñarse como entrenador.

Tras retirarse como futbolista profesional, inició su proceso de capacitación dentro de las estructuras formativas de Cruz Azul y obtuvo las certificaciones necesarias para dirigir en el futbol mexicano, además de continuar con distintos cursos de actualización enfocados en metodología de entrenamiento y gestión deportiva.

Su preparación le permitió desarrollar una carrera en fuerzas básicas, trabajar en divisiones inferiores y formar parte de cuerpos técnicos antes de asumir responsabilidades en el primer equipo cementero.

De jugador histórico a entrenador campeón

Huiqui nació el 18 de febrero de 1983 en Los Mochis, por lo que actualmente tiene 43 años. Como futbolista destacó principalmente con Cruz Azul, institución en la que se convirtió en un referente defensivo durante varios años.

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También defendió las camisetas de Pachuca, Monarcas Morelia y Las Vegas Lights FC, además de representar a la Selección Mexicana en distintas competencias internacionales.

Luego de colgar los botines, comenzó una nueva etapa dentro de los banquillos. Trabajó en categorías juveniles de Cruz Azul y posteriormente tuvo experiencia en procesos formativos antes de regresar a la institución celeste para integrarse al proyecto deportivo.

Joel Huiqui

La infancia de Huiqui estuvo marcada por la sencillez y el esfuerzo familiar. Creció en una casa modesta junto a siete hermanos y desde pequeño convivió con el trabajo relacionado con los camiones de pasajeros y las actividades agrícolas de su comunidad.

En distintas entrevistas ha recordado que el futbol se convirtió en la oportunidad para construir un futuro diferente y alejarse de las dificultades que observaba en su entorno. Ese recorrido terminó llevándolo a convertirse en campeón de la Liga MX como entrenador de Cruz Azul, un logro que consolidó una historia de perseverancia dentro del futbol mexicano.