Cruz Azul revela que volverá al Estadio Banorte; ¿cuál es la fecha confirmada?

Después de más de un torneo en el que La Máquina de Cruz Azul ha jugado sus duelos de local en la cancha del Olímpico Universitario, todo haría indicar que su vuelta al Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, estaría más cerca de lo que se esperaba.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Y es que, después de cerrar su etapa en el Ciudad de los Deportes, Cruz Azul volvió al Estadio Azteca para jugar ahí sus juegos como local. Ahora, se ha dado a conocer que el Estadio Banorte reabrirá sus puertas a los cementeros a mediados del próximo año; es decir, después de la siguiente Copa del Mundo.

¿Cuándo volverá a jugar Cruz Azul en el Estadio Banorte?

Félix Aguirre, director del Estadio Banorte, reveló en una entrevista con El Universal que el recinto deportivo abrirá sus puertas para La Máquina de Cruz Azul de cara al inicio del torneo Apertura 2026; es decir, la temporada siguiente a la Copa del Mundo, misma que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

Aguirre reveló que, además de Cruz Azul, el Club América también podría volver al Coloso de Santa Úrsula en este mismo torneo, por lo que ambas instituciones tendrán que esperar esta campaña y la siguiente para retornar al estadio que albergará su tercer Mundial de futbol en la historia.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul jugó en el Estadio Banorte?

La última vez que el conjunto cementero disputó un juego de local en el Estadio Azteca fue durante los primeros meses del año 2024, por lo que su retorno a dicha cancha será dos años después. Vale mencionar que fue precisamente aquí en donde La Máquina obtuvo su último título de Liga el pasado 30 de mayo del 2021 ante Santos.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Cruz Azul?

La Jornada 8 del Apertura 2025, correspondiente a la Liga BBVA MX , traerá consigo el duelo entre los Tuzos del Pachuca y Cruz Azul, mismo que se llevará a cabo en el Hidalgo a las 17:00 horas. La escuadra de Jaime Lozano llega en el puesto 6 con 13 unidades, mientras que los de la capital son terceros en la tabla general con 17 puntos.