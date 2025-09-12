Anthony Martial y los 6 jugadores de la Liga BBVA MX que han estado en la Premier League

En las últimas horas se confirmó que Anthony Martial , a falta de afinar los últimos detalles, se convertiría en el refuerzo bomba de Rayados de cara al torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, lo cual es un pretexto idóneo para recordar a las estrellas que juegan en México y que tuvieron un paso por la Premier League.

Puebla vs Atlas | Liga BBVA MX | Apertura 2024

La English Premier League es considerada la mejor liga del mundo por muchos expertos en la materia, por lo que luce llamativo saber que, actualmente, 6 jugadores con pasado en Inglaterra forman parte de la Liga BBVA MX junto a Anthony Martial. ¿Cuáles son estos?

Los 6 jugadores de la Liga BBVA MX con pasado en la Premier League

Imposible iniciar este top sin colocar en primer lugar a Javier, el Chicharito Hernández, hoy futbolista del Rebaño Sagrado que tuvo la suerte de conquistar la Premier League con el Manchester United. Así como él aparece Keylor Navas, portero de Pumas con un paso fugaz con el Nottingham Forest.

Te puede interesar: ¿Cuál sería la sorpresa de Aguirre para la siguiente convocatoria de la Selección?

Te puede interesar: ¿Lesionado? Por esta razón Gilberto Mora no jugará con Xolos

Anthony Martial - All assists for Manchester United



10 years❤️ pic.twitter.com/8CM7njQ4Rz — Dzner™️ (@DznerV3) September 2, 2025

James Rodríguez, hoy el mejor jugador de los Esmeraldas de León, disputó 23 duelos en el Everton antes de su paso a Qatar, mientras que Aaron Ramsey llegó a ser consolidado una de las promesas más grandes del Arsenal de la Premier League, aunque hoy juega en la Liga BBVA MX en Pumas.

El América se hizo con los servicios de Allan Saint-Maximin, quien llegó a tener su mejor momento como futbolista en el Newcastle de la Premier League hace un par de años. Finalmente, el último en la lista es Enner Valencia, quien podría regresar a la Liga BBVA MX para este torneo con Pachuca y que, en el pasado, jugó para el Everton y el West Ham.

¿Cuánto pagó Rayados por Anthony Martial?

De acuerdo con información extraoficial, Rayados de Monterrey habría pagado alrededor de 4.5 millones de dólares al AEK Atenas por hacerse de los servicios de Anthony Martial. De igual forma, se habla de que su salario rondaría los 4 millones de dólares al año.

🚨🇲🇽 Anthony Martial to Monterrey, here we go! Deal in place with Rayados as he will play with Sergio Ramos.



Green light arrived from AEK Athens to let Martial travel for medical and contract signing in Mexico. ⚡️🇫🇷 pic.twitter.com/SxSYNf4LhR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025

¿Cuántos goles metió Anthony Martial en la Premier League?

Si bien ha jugado en equipos como el Mónaco y el Sevilla, la realidad es que la etapa más recordada en la carrera de Anthony Martial es en la que formó parte del Manchester United , equipo de la Premier League en donde sumó 90 goles y 54 asistencias en 317 partidos disputados.