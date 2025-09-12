El triste registro goleador del Chicharito Hernández ante el América previo al Clásico Nacional

La Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX traerá consigo una edición más del auténtico Clásico Nacional del futbol mexicano. América y Chivas se verán las caras una vez más en el terreno de juego, motivo por el cual luce interesante conocer cuántos goles lleva Chicharito Hernández ante su acérrimo rival.

América listo para sentenciar el Clásico Nacional en la Concachampions

Fue hace algunos años cuando Javier, el Chicharito Hernández, volvió al Rebaño Sagrado luego de su etapa en Europa y en la MLS con el LA Galaxy. Desafortunadamente para su causa, la realidad es que este retorno ha estado muy por debajo de las expectativas, al menos, en cuanto a nivel deportivo se refiere si esto se relaciona directamente con goles.

¿Cuántos goles tiene el Chicharito Hernández ante el América?

Contando las dos experiencias que tiene con Chivas; es decir, antes de emigrar a Europa y después de su paso por el viejo continente, el Chicharito Hernández ha enfrentado en 11 ocasiones al América con un saldo de tres victorias, cuatro empates y cuatro descalabros, así como 0 tantos hasta ahora.

Te puede interesar: ¿Por qué Gilberto Mora no jugará los próximos partidos con Xolos?

Te puede interesar: ¿Obed Vargas estará en la siguiente convocatoria de la Selección?

Cabe mencionar que la mayoría de estos cotejos se dieron precisamente en su retorno a la Liga BBVA MX; es decir, en estos últimos años. Curiosamente, y contra todos los pronósticos, Javier Hernández nunca le ha anotado al conjunto azulcrema, hecho que buscará remediar este fin de semana.

¿Quién está mejor posicionado en la tabla previo al Clásico Nacional?

Mientras las Águilas del América llegan a este cotejo como el segundo lugar de la tabla general con 17 unidades de 21 posibles en la temporada, el conjunto de Verde Valle lo hace como el antepenúltimo de la clasificación con solamente 4 puntos, aunque vale decir que tiene un partido menos que la mayoría de equipos.

¿Chicharito Hernández será titular en el América vs Chivas?

Cabe mencionar que Javier, el Chicharito Hernández, volvió hace un par de semanas de su lesión luego de disputar minutos en el partido ante Cruz Azul. Pese a ello, luce complicado que forme parte del cuadro titular considerando que, actualmente, el eje de ataque para Gabriel Milito es la Hormiga González.

¿Habrá sorpresas en el cuadro titular del América?

Muchos fanáticos esperan que André Jardine finalmente coloque a su refuerzo de lujo, el francés Allan Saint- Maximin, como titular para este Clásico Nacional, mismo que se llevará a cabo este sábado 13 de noviembre en punto de las 21:15 horas en el Ciudad de los Deportes.

