Cruz Azul vs Chivas: Alineaciones del partido de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Duelo entre dos de los cuatro grandes del futbol mexicano y con un ingrediente extra que le va a poner más sazón. Cruz Azul recibirá en el Estadio Cuauhtémoc a las perfectas Chivas del Guadalajara en duelo de pronóstico reservado. La Máquina Celeste viene de menos a más en el presente Torneo Clausura 2026, mientras que, los pupilos de Gabriel Milito no conocen los empates y mucho menos las derrotas, por lo que querrán dar un golpe sobre la mesa ante un candidato natural al título.

El primero contra el tercero de la tabla general, la Ciudad de México ante el cuadro tapatío en suelo poblano. La entidad rojiblanca llega con 18 unidades tras seis victorias consecutivas incluyendo la del Clásico Nacional contra el Club América. Del otro lado del terreno de juego, los dirigidos por Nicolás Larcamón vienen de sacar las tres unidades frente a los Tigres de la UANL y un triunfo los pondría a dos puntos del liderato.

Alineación CONFIRMADA de Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Willer Ditta, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi y Erik Lira

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jéremy Márquez, Charly Rodriguez, José Paradela y Rodolfo Rotondi

Delanteros: Gabriel Fernández

Alineación CONFIRMADA de Chivas

Portero: José Rángel

Defensas: José Castillo, Bryan González y Diego Campillo

Mediocampistas: Omar Govea, Efraín Álvarez, Daniel Aguirre, Fernando González y Richard Ledezma

Delanteros: Roberto Alvarado y Armando González

En caso de que Chivas saque las tres unidades, solo le faltaría ganarle a los Pumas de la UNAM para quedarse con un récord perfecto ante los otros tres equipos llamados grandes del futbol mexicano. Recuerda que podrás seguir EN VIVO y GRATIS el resultado de este partido a través de la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este sábado 21 de febrero en punto de las 21:00.