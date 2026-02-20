Cruz Azul vs Chivas: alineaciones probables que usarán Gabriel Milito y Larcamón en su partido de la Jornada 7 del Clausura 2026

Este sábado 21 de febrero del 2026 se enfrentan Cruz Azul vs Chivas, siendo uno de los juegos más destacados de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX pues se enfrentan el segundo lugar contra el primero.

Un partido que promete muchas emociones, en el que Nicolás Larcamón y Gabriel Milito buscarán poder llevarse el triunfo con dos plantillas que lucen como las mejores del torneo.

Siendo un juego con dos equipos con grandes planteles, predecir sus alineaciones puede ser difícil, pero tomando en cuenta como han jugado los últimos encuentros los dos equipos, te dejamos sus posibles alineaciones.

Posibles alineaciones Cruz Azul vs Chivas

En el caso de Cruz Azul, su alineación puede tener ciertas sorpresas de parte de Larcamón. Una de las complicadas decisión que tendrá el entrenador es decidir que delantero será el titular, si 'Toro' Fernández o Nicolás Ibáñez pues en el caso de viene de cumplir su suspensión y con varios juegos sin poder anotar, mientras que Ibáñez llega con racha de goles al marcar en sus dos primeros juegos.

La alineación con la que saldría la Máquina sería:

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rotondi, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Jose Paradela y Carlos Rodríguez

Delanteros: Gabriel Fernández

Por otra parte, en el caso de las Chivas, podrían repetir una alineación similar a la que usaron en el Clásico Nacional en el que lograron ganar 1-0.

La alineación que podría decidir Gabriel Milito es:

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre, Bryan González

Mediocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González

Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Armando González

Fecha y hora en la que se disputa el Cruz Azul vs Chivas

El juego de Cruz Azul vs Chivas se disputa este sábado 21 de febrero del 2026 en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México.

MAÑANA REGRESA LA MÁQUINA 💙🚂 pic.twitter.com/VzW5MeuRzf — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 20, 2026