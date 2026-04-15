Cruz Azul 1-0 LAFC: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de vuelta en la Concachampions 2026; marcador online

Cruz Azul recibe a Los Angeles FC en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Dirigidos por Nicolás Larcamón, la escuadra de La Noria encara el juego de 4tos de Final de la Concachampions 2026 con un marcador adverso, pues el global marca 3-0 para el cuadro de la MLS tras el partido de ida disputado en el Banc of California Stadium.

Con goles de Heung-min Son y doblete de David Martínez, LAFC tiene ventaja en la serie ante el cuadro de la Liga BBVA MX. En sus respectivas competencias locales, Cruz Azul encara el juego de Concacaf Champions Cup tras haber empatado ante el Club América en la Jornada 14 del Clausura 2026. Por su parte, LAFC llega de caer en su visita a Portalnd Timbers en la Fecha 7 de la Major League Soccer.

Alineaciones Cruz Azul vs LAFC

Cruz Azul: Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Érik Lira, Agustín Palavecino, Andrés Montaño, Ángel Márquez, Charly Rodríguez, Gabriel Fernández, Rodolfo Rotondi y Gonzalo Piovi.

LAFC: Hugo Lloris, Eddie Segura, Ryan Porteous, Heung-Min Son, Mark Delgado, Timothy Tillman, Sergi Palencia, David Martínez, Mathieu Choiniere, Nkosi Tafari y Denis Bouanga.

Horario y dónde ver resultado en vivo de Cruz Azul vs LAFC

El encuentro de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf se jugará en punto de las 19:00 pm de este martes 14 de abril 2026 y podrás seguir el resultado minuto a minuto y actualizado con nosotros.