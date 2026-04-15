Cruz Azul vs LAFC: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de vuelta en la Concachampions 2026; marcador online

Cruz Azul recibe a Los Angeles FC en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Dirigidos por Nicolás Larcamón, la escuadra de La Noria encara el juego de 4tos de Final de la Concachampions 2026 con un marcador adverso, pues el global marca 3-0 para el cuadro de la MLS tras el partido de ida disputado en el Banc of California Stadium.

Con goles de Heung-min Son y doblete de David Martínez, LAFC tiene ventaja en la serie ante el cuadro de la Liga BBVA MX. En sus respectivas competencias locales, Cruz Azul encara el juego de Concacaf Champions Cup tras haber empatado ante el Club América en la Jornada 14 del Clausura 2026. Por su parte, LAFC llega de caer en su visita a Portalnd Timbers en la Fecha 7 de la Major League Soccer.

Alineaciones Cruz Azul vs LAFC

Cruz Azul: POR CONFIRMAR.

LAFC: POR CONFIRMAR.