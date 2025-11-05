deportes
Cruz Azul vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del marcador de la ida de los cuartos de final del Apertura 2025; de la Liga BBVA Femenil, HOY miércoles 5 de noviembre, marcador online

Se juega la liguilla del futbol femenil mexicano y la Máquina Celeste quiere dar la campanada ante las Tuzas del Pachuca en un duelo de pronóstico reservado.

Erick De la Rosa
Liga MX Femenil
Duelo entre cementeras en los octavos de final del Torneo Apertura 2025. La Máquina Celeste de la Cruz Azul recibirá en la ida a las Tuzas del Pachuca en un cotejo que promete espectáculo desde el primer minuto. El conjunto de La Noria se clasificó como séptimo de la general tras un buen semestre, mientras que, Charlyn Corral y compañía fueron sublíderes con un torneo de ensueño solo por debajo de las Amazonas de Tigres. Cabe destacar que, en torneo regular igualaron a dos anotaciones en la cancha del Estadio Hidalgo, por lo que Cruz Azul no parte como ninguna víctima.

