El tatuaje con el que Álvaro Angulo recuerda los títulos que ganó junto a Efraín Juárez

Álvaro Angulo viene de jugar en varios equipos que históricamente han sido campeones. El jugador colombiano estuvo en Atlético Nacional, múltiple campeón en Colombia, y en Independiente, el club argentino más ganador de Libertadores.

"Eso me ha ayudado a que siempre tenga que ganar, y siempre el club donde estoy tiene que creer que tiene que salir a ganar, es lo que quiero implementar a las personas que conforman Pumas", mencionó el defensor felino en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Te puede interesar: ¡HISTÓRICO! "Hormiga" González igualó récord de una leyenda de la Liga MX

Allan Saint-Maximin y su estilo Karate Kid | El dorsal 97 por su año de nacimiento

Angulo, contento con su estadía en Pumas

Para el jugador auriazul es vital estar en un equipo ganador, por lo que espera que esas glorias se repitan en el Pedregal. El futbolista cafetero estuvo muy cerca de dejar el futbol a sus 16 años.

"Es una linda anécdota. Cuando estaba en mi pueblo, Tumaco, Nariño, estaba con mi papá trabajando encima de un techo. Llegó un señor que necesitaba un jugador para el Deportivo Pasto. Hice las pruebas y quedé. Para mí ha sido una linda anécdota porque era un momento donde ya no creía que se me iba a dar. Aún muy joven, tenía 16 años, porque se me habían negado varios equipos en Colombia", dijo el jugador de Pumas en exclusiva para Azteca Deportes.

Angulo confía en que puedan ganarle a Cruz Azul y posteriormente se conviertan en un verdadero dolor de cabeza para cualquier equipo en la fase final del Torneo Apertura 2025.

"Yo creo que ya estando dentro, vamos a ver un Pumas distinto, porque venimos con ese embrión de ganar, de querer lograr al final de esta temporada un título. Y nada, solamente tener mucha fe, invitar a la gente a que siga creyendo en este equipo, que siga creyendo en el cuerpo técnico que nos ha dado todas las herramientas. Y me atrevo a decir que ni siquiera ha sido culpa de ellos, sino de nosotros", sentenció el defensor universitario.

Te puede interesar: Gabriel Milito se las ingenia y así es como reforzará la defensa ante la falta de 2 cracks en Chivas