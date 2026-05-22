Canal de TV abierta y quién transmite Cruz Azul vs Pumas, final de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX| Presentado por Nissan

Este jueves 21 de mayo del 2026, se disputa la final de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Cruz Azul vs Pumas y aquí te decimos la forma en la que puedes ver el juego totalmente EN VIVO y GRATIS. El canal de tv abierta y la televisora que los transmite son los siguientes:



Canal de tv abierta: Azteca 7

Digital: Sitio de Azteca Deportes

Televisora: TV Azteca

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Cruz Azul vs Pumas EN VIVO y GRATIS, partido de ida de la final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Cruz Azul vs Pumas?

El Cruz Azul vs Pumas los vas a poder ver TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Todo listo para la gran final 🔥👀El Clausura 2026 tendrá un nuevo campeón, en una serie que definirá al equipo que levantará el título en esta edición del torneo.El partido entre Cruz Azul y Pumas podrás disfrutarlo a través de la señal de Azteca Deportes👇#FinalBotanera⁣… pic.twitter.com/Fc09mWeP42 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 21, 2026

El encuentro arranca en punto de las 20:08 horas tiempo del centro de México pero la transmisión del partido inicia desde las 19:55 horas tiempo del centro de México. Como es costumbre, la final de ida la puedes disfrutar desde cualquier lugar en el que te encuentres con la mejor narración y el mejor análisis.

El Cruz Azul vs Pumas, tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano. Todas las emociones y los detalles del primer partido estará con los mejores.

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Así llegan Cruz Azul y Pumas

A la gran final, el conjunto de Cruz Azul logró llegar luego de clasificar en tercer lugar del torneo regular. En Cuartos de Final eliminó al Atlas luego de ganar 4-2 en el marcador global.



Ida: Atlas 2-3 Cruz Azul (Estadio Jalisco).

Vuelta: Cruz Azul 1-0 Atlas

Para las Semifinales, vencieron a las Chivas en un marcador global de 4-3. En el juego de ida, terminaron empatando 2-2 y en la vuelta terminaron ganando 2-1 los celestes.



Ida: Cruz Azul 2-2 Chivas.

Vuelta: Chivas 1-2 Cruz Azul (Estadio Jalisco) → Global 4-3

Cruz Azul busca su 10° título de liga. Juega bajo Joel Huiqui que intentarpá hacer historia en el futbol mexicano.