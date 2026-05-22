Canal de TV abierta y quién transmite Cruz Azul vs Pumas, final de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX| Presentado por Nissan
Conoce cómo puedes ver la final de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y en qué canal se transmite el Cruz Azul vs Pumas, final de ida del Clausura 2026
Este jueves 21 de mayo del 2026, se disputa la final de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Cruz Azul vs Pumas y aquí te decimos la forma en la que puedes ver el juego totalmente EN VIVO y GRATIS. El canal de tv abierta y la televisora que los transmite son los siguientes:
- Canal de tv abierta: Azteca 7
- Digital: Sitio de Azteca Deportes
- Televisora: TV Azteca
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Cruz Azul vs Pumas EN VIVO y GRATIS, partido de ida de la final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Cruz Azul vs Pumas?
El Cruz Azul vs Pumas los vas a poder ver TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.
Todo listo para la gran final 🔥👀El Clausura 2026 tendrá un nuevo campeón, en una serie que definirá al equipo que levantará el título en esta edición del torneo.El partido entre Cruz Azul y Pumas podrás disfrutarlo a través de la señal de Azteca Deportes👇#FinalBotanera… pic.twitter.com/Fc09mWeP42
— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 21, 2026
El encuentro arranca en punto de las 20:08 horas tiempo del centro de México pero la transmisión del partido inicia desde las 19:55 horas tiempo del centro de México. Como es costumbre, la final de ida la puedes disfrutar desde cualquier lugar en el que te encuentres con la mejor narración y el mejor análisis.
El Cruz Azul vs Pumas, tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano. Todas las emociones y los detalles del primer partido estará con los mejores.
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Así llegan Cruz Azul y Pumas
A la gran final, el conjunto de Cruz Azul logró llegar luego de clasificar en tercer lugar del torneo regular. En Cuartos de Final eliminó al Atlas luego de ganar 4-2 en el marcador global.
- Ida: Atlas 2-3 Cruz Azul (Estadio Jalisco).
- Vuelta: Cruz Azul 1-0 Atlas
Para las Semifinales, vencieron a las Chivas en un marcador global de 4-3. En el juego de ida, terminaron empatando 2-2 y en la vuelta terminaron ganando 2-1 los celestes.
- Ida: Cruz Azul 2-2 Chivas.
- Vuelta: Chivas 1-2 Cruz Azul (Estadio Jalisco) → Global 4-3
Cruz Azul busca su 10° título de liga. Juega bajo Joel Huiqui que intentarpá hacer historia en el futbol mexicano.