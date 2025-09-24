Cruz Azul 1-2 Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 10 del Apertura 2025, HOY miércoles 24 de septiembre; marcador online

Cruz Azul recibe a Querétaro en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Nicolás Larcamón, el cuadro de La Noria se mantiene invicto en la presente campaña, encarando el juego ante los ‘Gallos Blancos’ luego de vencer a los Bravos de Juárez en la Fecha 9.

Del otro lado, la escuadra comandada por Benjamín Mora viene de ganarle a Pachuca en calidad de visitante y ahora buscan dar otra sorpresa en el certamen durante su visita al Estadio Olímpico Universitario.