¡INCREÍBLE! Fichaje BOMBA de Pumas sería su primera BAJA para el Clausura 2026

Pumas no la ha pasado nada bien en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. A pesar de haberse reforzado con jugadores de renombre como Keylor Navas y Aaron Ramsey, el Club Universidad Nacional vive un presente complicado bajo el mando de Efraín Juárez.

En la Jornada 14 del campeonato, el conjunto del Pedregal fue derrotado por el Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario, resultado con el que el cuadro de la UNAM ha quedado de momento fuera de los puestos de Play-In. A falta de tres partidos de la Fase Regular, Pumas debe sumar ante León, Tijuana y Cruz Azul si es que quiere aspirar a meterse a la Fase Final del certamen. Sin embargo, la escuadra auriazul no se encuentra completa.

Aaron Ramsey no se ha reportado con Pumas

Desde hace algunas semanas, en Aaron Ramsey no se ha presentado a entrenar con el equipo. Y es que desde la pasada Fecha FIFA de este mes, el mediocampista fue llamado a la Selección de Gales, no obstante, no tuvo actividad debido a una molestia muscular. A pesar de ello, el futbolista de 34 años de edad vio los encuentros de su equipo contra Inglaterra y Bélgica, este último duelo correspondiente a las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

En su estancia en Gales, Aaron Ramsey y su familia fueron informados sobre la pérdida de su perro, Halo, el cual desapareció en un albergue cerca de San Miguel de Allende, Guanajuato. Durante semanas de búsqueda, la familia del jugador no ha logrado obtener respuestas y por ello, el futbolista permanece en su país de origen con permiso de la directiva de Pumas para ausentarse del equipo.

Militando como jugador de Pumas, Aaron Ramsey tiene un registro de seis partidos jugados en los cuales, ha podido colaborar con un gol. El ‘10' de Universidad Nacional tiene marca de 235 minutos de actividad en la Liga BBVA MX y ahora, se desconoce su futuro con el equipo del Pedregal, especulando que pueda ser la primera baja del conjunto de la UNAM para la siguiente campaña.

