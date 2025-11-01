Pumas revive en el Apertura 2025: ¿Qué necesita para entrar al Play-In?

Cuando parecía que el conjunto de Pumas estaba condenado a no clasificar al Play-In de este Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con los resultados que se dieron este viernes 31 de octubre correspondiente a la Jornada 16, los universitarios podrían llegar a la última jornada con fuertes posibilidades de meterse si consiguen el triunfo este fin de semana.

¿En qué lugar se ubica Pumas en este momento?

En este momento el conjunto dirigido por Efraín Juárez se ubica en el puesto 14 de la tabla con 15 unidades, pero a solo dos puntos del décimo y último puesto del Play-In. Santos Laguna, que ocupa el lugar 10, ya jugó esta semana llevándose una goleada de 4-1 ante los Rayos de Necaxa. Por su parte, el lugar 11 de la tabla corresponde al Atlético de San Luis, también perdió ayer ante Juárez por marcador de 2-1.

Necaxa con su victoria ante Santos Laguna subió al puesto 12 sumando 16 puntos, pero ya con un juego de más que los universitarios. Por arriba del equipo de Pumas se ubica los Rojinegros del Atlas (16 puntos) que juegan este sábado 1 de noviembre en el Estadio Jalisco, una victoria de los dirigidos por Diego Cocca los pondría en una buena posición de meterse al Play-In, pero enfrenta un hueso muy duro de roer que es el Toluca que busca regresar al liderato del campeonato.

¿Cuándo juega Pumas y contra quién?

Pumas jugará este domingo en el Estadio Olímpico Universitario ante los Los Xolos de Tijuana, que se encuentran en el noveno puesto, a partir de las 12.00 horas, tiempo del centro de México. Llevándose los tres puntos los felinos podrían terminar la Jornada 16 en el décimo puesto de la tabla, esperando que Atlas no gane, y así tener en sus manos el poderse meter al Play-In en la última jornada cuando enfrenten a la Máquina de Cruz Azul en el estadio Cuauhtémoc. Así que para los del Pedregal la esperanza para meterse a la siguiente fase se encuentra más viva que nunca.

Tabla de posiciones – Jornada 16 (Apertura 2025)

