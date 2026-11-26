El Apertura 2026 ya comenzó con las actividades de la liguilla y Cruz Azul entra en escena para enfrentar al León de Javier Gandolfi. Todos en la institución saben que la misión solamente será exitosa si terminan con el título en sus manos, lo cual sería un bicampeonato que no se presenta para ellos desde hace décadas. Por eso, un recuento histórico del club lleva los datos hasta la gloriosa época del equipo dirigido por Ignacio Trelles.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul ganó un bicampeonato de Liga BBVA MX?

Es evidente que dicha hazaña de los celestes no es reciente, pues se recuerda la sequía que vivieron desde 1997 a 2021, cuando se coronaron con la ansiada novena dirigidos por Juan Reynoso. Después de eso, llegó el trofeo conseguido en este Clausura 2026 y por ello quieren repetir la dinámica que vivieron en los años setenta. Todo esto al recordar que su último bicampeonato se dio en la temporada 1978-79 y 1979-80.

Tras un inicio de década donde ganaron un tricampeonato de 1971 a 1974, Cruz Azul esperó unos años más para vivir el que hasta el momento es su último bicampeonato. En la 78-79 enfrentaron en la final a los Pumas y les derrotaron con global de 2-0. Y un año después el nuevo rival finalista fue el cuadro de los Tigres, a quienes vencieron 4-3 en el resultado global.

De allí, el club tuvo una sequía de 17 años, hasta que el equipo venció al León en aquella recordada final de 1997. Y así se llegó a la era moderna, donde desde el 2021, Cruz Azul ha sido protagonista de las fases finales y además con la capacidad de quitarse de encima sus fantasmas para convertirse en el cuarto máximo ganador de ligas en la historia de México.

¿Cómo se ve el posible bicampeonato de Cruz Azul en esta liguilla del Apertura 2026?

El cuadro celeste es uno de los grandes favoritos (en general se indica que Chivas y Cruz Azul son los máximos candidatos), pero deben enfrentar a un cuadro leonés que se supo renovar bajo la dirección técnica de Javier Gandolfi. Hoy la serie de 180 minutos contra León luce sumamente complicada y es clave lo que logren en el encuentro de ida, en una visita que puede iniciar las grandes esperanzas hacia un bicampeonato que no ocurre desde hace más de 46 años.