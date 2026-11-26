El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX entrará a la historia como uno de los más disputados de los últimos años dado que el liderato de la tabla general se disputó prácticamente hasta la última jornada, teniendo como equipos involucrados a Chivas, Cruz Azul y América.

Al final, los tapatíos se quedaron con el liderato de la campaña con 33 unidades, superando las 32 de los celestes y las 30 de los azulcremas. Este hecho había sucedido hace mucho tiempo, en la temporada 1986 - 1987; ahora bien, ¿qué ocurría en México por aquellos años?

¿Qué ocurría en México la última vez que Chivas, Cruz Azul y América lideraron la tabla?

Lo primero a tener en cuenta es que la temporada 1986 - 1987 fue la posterior a la Copa Mundial de la FIFA 1986, misma que se dio precisamente en México después de que el país se levantara tras el terremoto de 1985, convirtiéndose en uno de los mundiales más recordados hasta ahora.

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En dicho evento, la Selección de Argentina se proclamó campeona del mundo al superar a Alemania en la gran final, mientras que México quedó en cuartos de final. En el ambiente nacional, curiosamente fue Chivas quien se levantó con el noveno título de su historia, siendo uno de los mejores de acuerdo a su afición.

En aquel momento, Chivas derrotó precisamente en la gran final a Cruz Azul por un global de 4-2 con José Luis Zalazar como el campeón de goleo con 23 anotaciones. Sin embargo, también fue el año en el que el autobús de Querétaro volcó en San Luis Potosí, generando la muerte de futbolistas como Agustín Jiménez, René Montalvo y Gerardo Orona.

¿Quién es el favorito al título del Apertura 2026 entre estos tres clubes?

La tabla general indicaría que es Chivas quien parte como favorito a ganar el título del Apertura 2026, aunque vale decir que fue Cruz Azul quien logró más triunfos (10) en la campaña regular. Eso sí, tampoco se pueden descartar a otras escuadras como América, Toluca y Monterrey.