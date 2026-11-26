Estamos a unas horas para que se lleve a cabo el compromiso de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 entre los Esmeraldas de León y la Máquina de Cruz Azul, un compromiso que, a priori, tiene a los visitantes como los candidatos principales a llegar a las semifinales.

Será este jueves cuando se realice el encuentro de ida en Guanajuato, mientras que la vuelta será el próximo domingo en la cancha del Estadio Banorte. Ante ello, Joel Huiqui tendría una duda importante en su XI inicial para enfrentar este duelo, mismo que es de vida o muerte para Cruz Azul.

¿Cuál sería la duda de Joel Huiqui para la ida entre León y Cruz Azul?

Después de lo visto a lo largo de la temporada regular y, sobre todo, en el último cotejo ante Chivas, Joel Huiqui ya habría disipado dudas en torno a la portería, por lo que es Andrés Gudiño quien llevaría mano sobre Kevin Mier. Sin embargo, al DT de Cruz Azul le preocupa otra posición más.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Todos enfocados en los Cuartos de Final. 💙🚂 pic.twitter.com/6R1fjPU2VK — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 24, 2026

Y es que, si bien ha sido capitán, líder y uno de los jugadores con más minutos en el campo, la realidad es que Erik Lira ha bajado su nivel con respecto al mostrado en el torneo anterior, mismo en donde no disputó minutos en la Liguilla debido a que estuvo concretado con la Selección Mexicana.

En ese sentido, Joel Huiqui tendría ciertas dudas respecto a si mantener a Erik Lira en la zona del mediocampo o, bien, colocar en ese lugar a Amaury García, un jugador que ha evolucionado en los últimos meses y que, dicho sea de paso, renovó con el club hasta el 2030.

¿En qué posiciones puede jugar Amaury García?

Un punto a favor del canterano de Pumas es el hecho de que se puede desenvolver como tercer central o mediocampista de contención como el propio Erik Lira. En ese sentido, tener en el campo a Amaury significa un asentamiento defensivo más preciso para Cruz Azul, aunque se perdería el liderazgo que Erik ofrece en el rectángulo verde.