El equipo de Joel Huiqui terminó la fase regular en el segundo puesto y la derrota ante Chivas se sintió como un golpe de realidad, donde muchos están cuestionando severamente a los jugadores, al técnico y sobre todo… a Erik Lira. Ante eso, el estratega tomaría una decisión polémica en la liguilla. La afición está dividida y esperan con ansias lo que propondrá su DT para enfrentar a León.

¿Por qué muchos están cuestionando a Erik Lira con Cruz Azul?

El entorno en general indica que Erik Lira nunca volvió después del Mundial. Tras alcanzar un pico altísimo con los celestes y con la selección mexicana en el verano de 2026, todo lo ocurrido con su fichaje caído a Europa le movió la realidad al mediocampista. En ese sentido, muchos aficionados piensan que el nacido en CDMX no ha vuelto a su nivel futbolístico ni mental.

La Jornada 17 precisamente avivó el debate en redes sociales, pues el Guadalajara le pasó por encima a Cruz Azul en el primer tiempo. Ajustando para la segunda parte, incluso estuvieron a punto de empatar, pero la gente de nueva cuenta atacó en sus opiniones al Pitbull de México. Ante eso, Joel Huiqui es presionado para tomar una decisión en la liguilla del Apertura 2026.

Según las posturas alrededor, a Erik Lira le hizo falta que lo sentaran algunos partidos para reenfocarse en su presente y darle así la oportunidad a elementos como Amaury García… a quien los seguidores de La Máquina ven en un gran nivel. Ahora, Huiqui vivirá su segunda fiesta grande del futbol mexicano como DT y se espera que logre los planteamientos correctos en la serie contra el León de Javier Gandolfi.

¿Cómo luce el panorama de Erik Lira y Cruz Azul de cara a la liguilla?

Tal como se indica en el contexto de la Liga BBVA MX, la liguilla es otro torneo y lo que importa es lo que Erik Lira y Cruz Azul hagan de ahora en adelante. Por ello, se espera que los futbolistas encuentren el mejor nivel posible. En ese sentido, Chivas les propinó un golpe de relevancia y apostarán por la buena racha en la que llegaron sobre la recta final. Y es que antes de caer en la última fecha de la fase regular, acumularon 7 duelos sin derrota y 5 consecutivos con triunfo.