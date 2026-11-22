En los últimos días ha surgido con fuerza un rumor que habla de la posibilidad de que Erik Lira deje Cruz Azul para la siguiente temporada. Sin embargo, lejos de mencionar su posible salida a Europa, ahora es el Atlas quien estaría realmente interesado en su fichaje.

Y es que, cuando se pensaba que Erik Lira daría el salto al viejo continente después de brillar con Cruz Azul tras el interés de equipos como el Mónaco o el Valencia, ahora se habla de que el canterano de Pumas podría ser el fichaje bomba del Atlas para el torneo Clausura 2027.

¿Con qué método Atlas convencería a Erik Lira de dejar a Cruz Azul?

Lo primero a tener en cuenta es que la salida de Erik Lira de Cruz Azul es prácticamente un hecho, por lo que extraoficialmente el conjunto de la capital del país habría solicitado alrededor de 11 millones de dólares al Atlas para comenzar a negociar el fichaje del jugador.

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En ese sentido, uno de los métodos por los cuales el Atlas convencería a Erik Lira de mantenerse en la Liga BBVA MX es a través de un espectacular sueldo, mismo que lo haría uno de los elementos mexicanos mejor pagados de la primera división de cara a la siguiente temporada.

Cabe decir que, de acuerdo con el portal Salary Sport, Erik Lira percibe entre 1.3 y 1.4 millones de dólares por temporada en Cruz Azul, por lo que, según el portal Vamos Cruz Azul, Atlas no tendría problema en duplicarle el sueldo si es que decide aceptar la oferta que enviaría en las próximas semanas.

¿Qué piensa Erik Lira sobre la posibilidad de ir al Atlas?

Hasta el momento ni Erik Lira ni Cruz Azul se han acercado a los medios para confirmar o rechazar el interés del Atlas en el jugador. Y si bien la oferta luce tentadora, en más de una ocasión el futbolista ha manifestado su deseo de probar suerte en el balompié del viejo continente.