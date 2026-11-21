Erik Lira se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos más seguidos a nivel mundial gracias a la excelente participación que tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que al interior de Cruz Azul saben que su salida del club a finales de este año está prácticamente cantada.

Equipos como el Sevilla y el Valencia de España, así como el Mónaco de Francia, se han interesado en fichar a Erik Lira en el próximo mercado de fichajes invernal. Ante esta situación, Cruz Azul ya se ha preparado y finalmente consiguió el reemplazo de este jugador de cara al siguiente torneo.

¿Quién será el reemplazo de Erik Lira en Cruz Azul para el Clausura 2027?

Erik Lira puede jugar como centrocampista de contención e, incluso, como tercer central y formar una especie de líbero en una línea de tres. Estas características, al menos en cuanto a posicionamiento en el campo se refiere, también se registran en el nombre de Amaury García.

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El jugador de 24 años de edad, quien salió de las fuerzas básicas de Pumas, ocupó la misma posición de Erik Lira en la Liguilla pasada en donde Cruz Azul se coronó campeón. Por tal motivo, se espera que sea él quien tome este rol cuando el seleccionado nacional emigre a Europa.

¿Amaury García termina pronto su contrato con Cruz Azul?

La buena noticia para la afición de Cruz Azul es que, hace tan solo unas semanas, Amaury García firmó un nuevo contrato que lo vincula con el conjunto celeste hasta el 2030, motivo por el cual se espera que se adueñe de la titularidad una vez que Erik Lira parta al viejo continente.

Vale decir, además, que durante esta temporada Joel Huiqui ha probado con Amaury García como central por derecha y ha tenido un buen rendimiento en el campo, por lo que el mexicano tiene la facilidad de disputar tres posiciones distintas en el primer tercio para Cruz Azul.